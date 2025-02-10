Διαβάστε από τον Κώστα Λεφάκη πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες για καθένα από τα 12 ζώδια.

Κριός

Η Πανσέληνος της Τετάρτης σημαίνει γρήγορα γεγονότα. Η Αφροδίτη στο ζώδιό σας φέρνει ευχάριστες εξελίξεις τόσο στα αισθηματικά, όσο και στα οικονομικά, ανάλογα με την περίσταση. Θα πρέπει όμως να έχετε σωστά αντανακλαστικά, να διατηρήσετε αποστάσεις ασφάλειας από αρνητικούς παράγοντες και να βρείτε εναλλακτικές λύσεις καθώς ο αιφνιδιασμός θα λειτουργεί σε καθημερινή βάση. Η εύνοια δεν θα λείψει στη δουλειά σας, αλλά θα χρειαστεί αγώνας για να φτάσετε εκεί που θέλετε. Δεν θα λείψουν κοινωνικά ενδιαφέροντα και κάποιες ευκαιρίες ταξιδιών και μετακινήσεων.

Ταύρος

Θα πρέπει να προσέξετε το πώς θα κινηθείτε σε μια επαγγελματική υπόθεση ή το πώς θα κάνετε ένα καινούργιο ξεκίνημα στον τομέα της δουλειάς σας. Άλλη εκδοχή είναι να βάλετε ένα στόχο συναισθηματικό ή επαγγελματικό ανάλογα την περίπτωση, ο οποίος θα καλύψει τις ανάγκες της ιδιοσυγκρασίας σας και θα σας δώσει αίσθημα ασφάλειας. Η Πανσέληνος της Τετάρτης θα σας βοηθήσει να προετοιμαστείτε και να εντυπωσιάσετε στη γιορτή των ερωτευμένων, είτε πρόκειται για νέα, ή για παλαιά σχέση. Ενδιαφέρον θα παρουσιάσει και η κοινωνική σας ζωή αν βρείτε τρόπο να χειρίζεστε τις υποθέσεις σας όταν αυτές σκαλώνουν σε δυσκολίες.

Δίδυμοι

Για εσάς είναι καλύτερα τα πράγματα και στην προοπτική να ανεφοδιαστείτε οικονομικά και στο να προωθήσετε μια δημιουργική σας δραστηριότητα. Οικονομικά θα παρατηρηθεί μια πίεση από συσσώρευση υποχρεώσεων. Δεν θα λείψουν ωστόσο μικρές χαρές στην κοινωνική σας ζωή και σε επίπεδο ψυχαγωγίας. Απολαύστε την αισθηματική σας συντροφιά την ημέρα των ερωτευμένων. Σε άλλους τομείς θυμηθείτε να μην άγχεστε για κάτι που δεν πετυχαίνετε προς το παρόν και φιλοσοφήστε τις μικρές δυσκολίες που θα προκύψουν. Η Πανσέληνος της Τετάρτης επιδρά στον ψυχισμό σας με ιδιαίτερο τρόπο καθώς ρίχνει φως και φέρνει στην επιφάνεια τις αθέατες πλευρές της ζωής σας.

Καρκίνος

Η ένταση συνεχίζεται στον άξονα της προσωπικής και της οικογενειακής σας ζωής. Η Πανσέληνος της Τετάρτης θα φέρει αλλαγές και εξελίξεις με ένα επεισοδιακό ή αιφνίδιο χαρακτήρα. Ο Ερμής περνά στις 14 στους Ιχθείς και η καλή του εκδοχή σας βοηθά να διορθώσετε κάποια λάθη απέναντι στο ταίρι σας. Το στενό περιβάλλον θα σας προβληματίσει και καλό θα είναι να αποφύγετε φιλονικίες και λεκτικούς πολέμους. Δεν θα λείψουν διαφωνίες με δικά σας πρόσωπα οι οποίες σχετίζονται με τον διαφορετικό τρόπο που αντιμετωπίζετε κάποια θέματα.

Λέων

Η Πανσέληνος στο ζώδιό σας ζητά μεθοδικότητα, ψυχραιμία και σωστό υπολογισμό. Είναι σαν να έχετε βγει γα περιπέτεια ή κυνήγι, σε μια περίοδο ομιχλώδη και αβέβαιη θηραμάτων. Αυτό σημαίνει ότι οι προσπάθειες σας δεν θα έχουν το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Ωστόσο αποτελούν μια εμπειρία και μια εξάσκηση. Επίσης επιμένει μια δυσκολία στα αισθηματικά σας την οποία και πρέπει να αποδεχτείτε για να περάσετε ευχάριστα την ημέρα των ερωτευμένων. Επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζουν καινούργιες γνωριμίες ή συζητήσεις για ένα σημαντικό ζήτημα. Μόνο που αυτές οι συζητήσεις θα καθυστερήσουν να εφαρμοστούν.

Παρθένος

Τα πράγματα δείχνουν ενδιαφέρον και με την Πανσέληνο στον Λέοντα κάτι σημαντικό μπορεί να προκύψει στα αισθηματικά σας ή σε μια πρόσφατη δοκιμασία που βιώσατε. Μια υποστήριξη από έναν άνθρωπο είναι χαρακτηριστική στον εργασιακό τομέα και οι ελεύθεροι επαγγελματίες εκμεταλλευτείτε ευκαιρίες εξέλιξης στη δουλειάς σας, και άλλοι, τις μέρες αυτές για την τακτοποίηση γραφειοκρατικών υποθέσεων. Όσοι μετακινηθείτε στηριχτείτε σε ένα πρόγραμμα που δεν θα το παραβιάσετε. Αισθηματικά κάντε μια κίνηση εντυπωσιασμού την ημέρα του ΑΓ. Βαλεντίνου.

Ζυγός

Η επικείμενη πανσέληνος στις 12 κάνει την περίοδο αυτή επεισοδιακή. Αυτό δεν σας εμποδίζει να περάσετε όμορφα την ημέρα των ερωτευμένων αλλά θα έχει ένα κόστος ή μια συνέπεια. Μια άλλη εκδοχή είναι να ακολουθήσετε διαφορετική τακτική προκειμένου να κατακτήσετε τον άνθρωπο που θέλετε. Επαγγελματικά θα πρέπει να προσαρμοστείτε στο κλίμα και μην πιέσετε καταστάσεις ή να χαλαρώσετε τις προσπάθειες που θα απαιτηθούν από εσάς. Μην βιαστείτε να πάρετε αποφάσεις αν δεν είστε σίγουροι για αυτό που θέλετε ή για την συνέπεια τους. Αποφύγετε να εκτεθείτε σε κινδύνους και προσέχετε όταν οδηγείτε.

Σκορπιός

Στη δική σας περίπτωση η πανσέληνος φέρνει αλλαγές και γεγονότα μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Εδώ καλείστε να χειριστείτε έξυπνα αυτά που θα προκύψουν τόσο εκείνα που θα σας ζητηθούν όσο και τα άλλα που θα κριθείτε να αξιοποιήσετε. Θα σας κουράσει το στενό περιβάλλον και θα παρατηρηθεί μεγάλη κινητικότητα γύρω σας. Αποφύγετε το αγριεμένο πλήθος και τους πολυσύχναστους χώρους. Μην κοινοποιείτε τα σχέδια σας και καλύψτε με την γνωστή μυστικοπάθεια που σας χαρακτηρίζει τις ερωτικές σας δραστηριότητες.

Τοξότης

Ενδιαφέρον παρουσιάζει αυτή η εβδομάδα της Πανσελήνου αλλά οι ταλαιπωρίες δεν θα λείψουν. Οικονομικά τα πράγματα δείχνουν να κινούνται χωρίς όμως το τελικό αποτέλεσμα που σας ενδιαφέρει. Μικρή δόση αναστάτωσης θα παρουσιάσει ο οικογενειακός τομέας, ασυνέπεια θα εκδηλώσουν άνθρωποι της αισθηματικής ή της κοινωνικής σας ζωής. Προσπαθήστε να δείξετε κατανόηση και αποφύγετε αντίδραση και επιθετική συμπεριφορά. Καταπολεμήστε το φόβο και το θυμό στοιχεία που γίνονται συχνά μοχλός για παρορμητικές συμπεριφορές. Επινοήστε κάτι πρωτότυπο για τη νύχτα του Αγ. Βαλεντίνου.

Αιγόκερως

Ο επαγγελματικός τομέας και μια προσωπική σας υπόθεση δείχνει να μπερδεύεται αρκετά και να σας δυσκολεύει τις επόμενες μέρες. Με την Πανσέληνο στις 12, αποκαλύπτεται μια πραγματικότητα που την είχατε υποπτευτεί και είχατε προνοήσει για την ασφάλειά σας. Εξ αιτίας αυτού δεν έχετε παρά να μετασχηματίσετε την σκέψη, την συμπεριφορά, την αντίδραση σας και όλα τα συναφή. Τα αισθηματικά είναι υπαρκτά αλλά έχουν ταλαιπωρία. Την ημέρα των ερωτευμένων φροντίστε να περιποιηθείτε το σύντροφό σας με τον καλύτερο τρόπο ώστε να κάνει κι εκείνος κάτι ανάλογο από τη μεριά του. Τα επαγγελματικά είναι κατορθωτά αλλά έχουν αγώνα καθημερινό.

Υδροχόος

Η Πανσέληνος της 12ης σας επηρεάζει πολύ όχι όμως υποχρεωτικά άσχημα. Η επίδραση της είναι καθοριστική στα γεγονότα ενώ σας ξεσηκώνει και σας οδηγεί να δώσετε μια καινούργια μάχη την οποία μπορείτε να κερδίσετε. Υποθέσεις τυπικές, νομικές και οικονομικές μπορεί να προχωρήσουν, αρκεί να γίνετε πιο ευέλικτοι εσείς. Ότι αφορά τον συναισθηματικό σας κόσμο απαιτήστε αποδοχή μιας πραγματικότητας που δεν αλλάζει εύκολα αυτή την εποχή. Ο Αγ. Βαλεντίνος θα βοηθήσει τα σχέδιά σας. Αν κάποιος σας εγκαταλείπει ή δείχνει αχάριστος μην θυμώνετε ή μην απογοητεύεστε. Αφήστε το χρόνο να ολοκληρώσει το σενάριο.

Ιχθύς

Παρόλο που η εποχή είναι επεισοδιακή, με συνεχείς ανατροπές, μπορείτε να με λιγότερη φθορά σε σύγκριση με τους άλλους να βαδίσετε στον προορισμό σας και να αξιοποιήσετε πρακτικά την καθημερινότητα σας. Ο Ερμής περνά στο ζώδιο σας θα τονίσει την νευρικότητα ενώ η πανσέληνος θα φέρει μια άλυτη υπόθεση από το παρελθόν στο προσκήνιο της ζωής σας. Η ένταση και ο ανταγωνισμός δεν θα λείψουν από τις σχέσεις σας με τους άλλους. Τέλος ακόμα μια φορά χειριστείτε προνοητικά τα χρήματα σας αλλά μην παύετε να κάνετε σχέδια για το μέλλον γιατί θα έρθουν καλύτερες στιγμές.

Πηγή: skai.gr

