Κάιλι Τζένερ-Τιμοτέ Σαλαμέ: Παθιασμένο φιλί στο Κλίβελαντ μετά την ιστορική νίκη των Νικς

Η Κάιλι Τζένερ και ο Τιμοτέ Σαλαμέ έζησαν από κοντά μία από τις πιο μεγάλες βραδιές των Νιου Γιορκ Νικς, με το ζευγάρι να πανηγυρίζει με τον πιο τρυφερό τρόπο την ιστορική πρόκριση της ομάδας στους τελικούς του ΝΒΑ.

Η 28χρονη επιχειρηματίας και ο 30χρονος υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός βρέθηκαν στις πρώτες θέσεις του γηπέδου στο Κλίβελαντ, όπου οι Νικς επικράτησαν των Κλίβελαντ Καβαλίερς και «σφράγισαν» την επιστροφή τους στους τελικούς για πρώτη φορά μετά από 27 χρόνια. Μόλις έγινε ξεκάθαρο πως η αγαπημένη ομάδα του Τιμοτέ Σαλαμέ είχε εξασφαλίσει την πρόκριση, η Κάιλι Τζένερ τον αγκάλιασε και οι δυο τους αντάλλαξαν ένα παθιασμένο φιλί, αδιαφορώντας για τα βλέμματα και τις κάμερες.

Η σταρ έδειχνε απόλυτα απορροφημένη από την ένταση του αγώνα, έχοντας τα μάτια της διαρκώς στραμμένα στο παρκέ, ενώ σε αρκετές στιγμές φάνηκε να ζει το παιχνίδι ακόμη πιο έντονα και από τον σύντροφό της. Το ζευγάρι έχει κάνει αρκετές κοινές εμφανίσεις σε αγώνες το τελευταίο διάστημα, με την Κάιλι Τζένερ να δείχνει πως έχει μπει για τα καλά στο κλίμα της αγαπημένης ομάδας του ηθοποιού.

Πηγή: skai.gr

