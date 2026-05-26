Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κάιλι Τζένερ-Τιμοτέ Σαλαμέ: Παθιασμένο φιλί στο Κλίβελαντ μετά την ιστορική νίκη των Νικς

Η 28χρονη επιχειρηματίας και ο 30χρονος υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός βρέθηκαν στις πρώτες θέσεις του γηπέδου στο Κλίβελαντ

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Κάιλι Τζένερ-Τιμοτέ Σαλαμέ

Η Κάιλι Τζένερ και ο Τιμοτέ Σαλαμέ έζησαν από κοντά μία από τις πιο μεγάλες βραδιές των Νιου Γιορκ Νικς, με το ζευγάρι να πανηγυρίζει με τον πιο τρυφερό τρόπο την ιστορική πρόκριση της ομάδας στους τελικούς του ΝΒΑ.

Η 28χρονη επιχειρηματίας και ο 30χρονος υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός βρέθηκαν στις πρώτες θέσεις του γηπέδου στο Κλίβελαντ, όπου οι Νικς επικράτησαν των Κλίβελαντ Καβαλίερς και «σφράγισαν» την επιστροφή τους στους τελικούς για πρώτη φορά μετά από 27 χρόνια. Μόλις έγινε ξεκάθαρο πως η αγαπημένη ομάδα του Τιμοτέ Σαλαμέ είχε εξασφαλίσει την πρόκριση, η Κάιλι Τζένερ τον αγκάλιασε και οι δυο τους αντάλλαξαν ένα παθιασμένο φιλί, αδιαφορώντας για τα βλέμματα και τις κάμερες.

Κάιλι Τζένερ-Τιμοτέ Σαλαμέ

Η σταρ έδειχνε απόλυτα απορροφημένη από την ένταση του αγώνα, έχοντας τα μάτια της διαρκώς στραμμένα στο παρκέ, ενώ σε αρκετές στιγμές φάνηκε να ζει το παιχνίδι ακόμη πιο έντονα και από τον σύντροφό της. Το ζευγάρι έχει κάνει αρκετές κοινές εμφανίσεις σε αγώνες το τελευταίο διάστημα, με την Κάιλι Τζένερ να δείχνει πως έχει μπει για τα καλά στο κλίμα της αγαπημένης ομάδας του ηθοποιού.

Κάιλι Τζένερ-Τιμοτέ Σαλαμέ

Κάιλι Τζένερ-Τιμοτέ Σαλαμέ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κάιλι Τζένερ Τιμοτέ Σαλαμέ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
65 0 Bookmark