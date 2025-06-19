H Eva Mendes είναι μια καλή νοικοκυρά: Με όπλο την… καθαριότητα «κέρδισε» την καρδιά του Ryan Gosling

Η Εύα Μέντες (Eva Mendes) σε πρόσφατη συνέντευξή της στο New Beauty μίλησε για το κοινό στοιχείο που μοιράζεται με τον σύντροφό της, Ράιαν Γκόσλινγκ από την αρχή της σχέσης τους. Η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι για εκείνη, η επιμονή στην καθαρή κουζίνα και το σπίτι ήταν πάντα συνδεδεμένη με την κουβανέζικη καταγωγή της. «Πάντα πίστευα ότι ήταν κουβανέζικο στοιχείο η λατρεία στην καθαριότητα και η αγάπη για μία καθαρή κουζίνα», ανέφερε η Μέντες. Μάλιστα, περιέγραψε με νοσταλγία παιδικές αναμνήσεις, όπου η μητέρα της καθάριζε το σπίτι τα Σαββατοκύριακα με τη μουσική του Ελ Πούμα δυνατά και τον αέρα γεμάτο μυρωδιές από καθαριστικά.

Όταν το 2011 ξεκίνησε να βγαίνει με τον Γκόσλινγκ ενώ πρωταγωνιστούσαν στην ταινία «The Place Beyond the Pines» ανακάλυψε έκπληκτη ότι μοιραζόταν το ίδιο πάθος για την τάξη και την καθαριότητα. «Ερχόταν στο σπίτι, του άρεσε πολύ», συνέχισε η Μέντες. «Όταν η οικογένειά μου ήταν τριγύρω, κυριολεκτικά αναλαμβάναμε την κουζίνα. Έπρεπε να είναι πεντακάθαρη και αυτό ήταν κάτι που μας έδεσε», εξήγησε.

Η σταρ του «Training Day» μίλησε επίσης για την πρόσφατη επέκταση της Skura Style x Eva Mendes Collection, της μάρκας οικιακών ειδών της οποίας είναι συνιδιοκτήτρια. «Έχω τη δική μου συλλογή, την οποία λατρεύω. Ήταν τόσο διασκεδαστικό να τη σχεδιάζω», πρόσθεσε.

Όσο για τα καλοκαιρινά της σχέδια με τις κόρες της, Εσμεράλντα Αμάντα και Αμάντα Λι, σημείωσε: «Δεν έχω ιδέα. Το καλοκαίρι είναι η εποχή τους και εγώ το απολαμβάνω πραγματικά. Η μικρή μας έκλεισε τα εννέα την περασμένη εβδομάδα και η μεγάλη είναι 10...απλά θέλω να είμαι μαζί τους. Ξέρω ότι οι στιγμές αυτές φεύγουν γρήγορα. Ο,τι κι αν κάνω και με τον Ράιαν φυσικά, όσο είμαι μαζί τους, είμαι πραγματικά ευτυχισμένη».

Όπως αναφέρει το «People», μετά τον ρόλο της στην ταινία «Lost River» το 2014, σε σκηνοθεσία του Γκόσλινγκ, η Μέντες αφοσιώθηκε πλήρως στην ανατροφή των παιδιών της. Η μόνη της εξαίρεση ήταν η συμμετοχή στο «Bluey» δανείζοντας τη φωνή της σε ένα χαρακτήρα στη σειρά κινουμένων σχεδίων.

Πηγή: skai.gr

