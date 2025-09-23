Και η Ντούα Λίπα στηρίζει Παλαιστίνη: «Έδιωξε» τον μάνατζερ της λόγω της ραπ μπάντας Kneecap

Η Ντούα Λίπα (Dua Lipa) απέλυσε τον επί χρόνια μάνατζέρ της, Ντέιβιντ Λέβι, αφότου ανακάλυψε ότι εκείνος κρυβόταν πίσω από μία προσπάθεια αποκλεισμού της φιλοπαλαιστινιακής ραπ μπάντας Kneecap από το φεστιβάλ Glastonbury.

Σύμφωνα με την «Daily Mail», ένα εμπιστευτικό email με την υπογραφή του Λέβι, το οποίο διέρρευσε, ζητούσε από τον ιδρυτή του φεστιβάλ, Μάικλ Έιβις, να αφαιρέσει το συγκρότημα Kneecap από το πρόγραμμα, λόγω υποτιθέμενων σχέσεων με την οργάνωση Χεζμπολάχ. Η Ντούα Λίπα, όταν έμαθε για το περιστατικό, αντέδρασε άμεσα και αποφασιστικά.

«Η Ντούα φρόντισε, μέσω των εκπροσώπων της, ο Ντέιβιντ Λέβι να μην συμμετέχει πλέον στην παραγωγή της μουσικής της. Είναι εξαιρετικά ανοιχτά υπέρ της Παλαιστίνης και αυτό δεν συνάδει με τον Ντέιβιντ», αποκάλυψε μια πηγή από το περιβάλλον της.

Η απόφαση της τραγουδίστριας δεν προκαλεί έκπληξη σε όσους την παρακολουθούν. Η Λίπα, με καταγωγή από το Κόσοβο, έχει τοποθετηθεί επανειλημμένα υπέρ της Παλαιστίνης. Πέρυσι, κατήγγειλε τη «γενοκτονία του Ισραήλ» στη Γάζα μέσω του Instagram της, απευθυνόμενη στους 88 εκατομμύρια ακολούθους της, ενώ έχει συμμετάσχει και σε διαδηλώσεις κατά της εμπλοκής της Βρετανίας στη σύγκρουση.

Παρά την ξεκάθαρη θέση της υπέρ των Παλαιστινίων, η Ντούα Λίπα έχει εκφράσει επίσης τη λύπη της για κάθε Ισραηλινό θύμα των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου, αναγνωρίζοντας τις πολυπλοκότητες της κατάστασης.

Πηγή: skai.gr

