Angelina Jolie: Αποκάλυψε τον λόγο που τα παιδιά της δεν θα ακολουθήσουν τα βήματά της

Τα παιδιά της Αντζελίνα Τζολί χαράζουν τον δικό τους δρόμο επιλέγοντας να είναι μακριά από τον χώρο της υποκριτικής. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, η οποία έχει με τον Μπραντ Πιτ, τον 23χρονο Μάντοξ, τον 20χρονο Παξ, τη 19χρονη Ζαχάρα, τη 18χρονη Σίλο και τα δίδυμα (16) Βιβιέν και Νοξ δήλωσε στο E! News, ότι δεν περιμένει κανένα από τα παιδιά της να ακολουθήσουν τα επαγγελματικά τους βήματα.

«Όχι, νομίζω πως είναι ιδιαίτερα ντροπαλοί και πολύ κλειστοί ως άνθρωποι» ανέφερε χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας της νέας της ταινίας «Maria» στο Λος Άντζελες, προσθέτοντας ότι τα παιδιά της θέλουν να κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τη δημοσιότητα.

Το τελευταίο διάστημα η πολυβραβευμένη ηθοποιός δέχεται διθυραμβικά σχόλια για την ερμηνεία της στην ταινία «Maria».

Υποδύεται τη μεγαλύτερη ντίβα της όπερας, τη Μαρία Κάλλας με τις φήμες να μιλούν για ένα δεύτερο Όσκαρ. Η σταρ υπογράμμισε ότι οποιοδήποτε θετικό σχόλιο την κάνει να «αισθάνεται πολύ όμορφα». «Οποιαδήποτε στήριξη ή οτιδήποτε υποδηλώνει ότι έκανες καλά τη δουλειά σου, ειδικά όταν πρόκειται για κάτι για το οποίο νοιάζεσαι τόσο πολύ, σημαίνει πολλά» συμπλήρωσε.

Σημειώνεται ότι τα δύο μεγαλύτερα παιδιά της συμμετείχαν στην παραγωγή της ταινίας στο πλευρό του Πάμπλο Λαραΐν. Η ταινία «Maria», η πολυαναμενόμενη ταινία της χρονιάς, θα κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες στις 5 Δεκεμβρίου.

