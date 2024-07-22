Με ενα σούπερ πάρτι με θέμα το Bridgerton - αλλά χωρίς τον σύζυγός της Μπεν 'Αφλεκ (Ben Affleck) - γιόρτασε νωρίτερα τα 55α γενέθλια της (είναι στις 24 Ιουλίου) η σούπερ σταρ Τζένιφερ Λόπεζ (Jennifer Lopez).

Το πάρτι-υπερπαραγωγή έγινε στις 20 Ιουλίου στα Χάμπτονς, όπου η Λατίνα σταρ περνάει το καλοκαίρι της με την κόρη του 'Αφλεκ, Βάιολετ

Πριν από το πάρτι η Λόπεζ μοιράστηκε μια ανάρτηση στο Instagram γράφοντας ότι «θα είναι μια σπουδαία μέρα».

Today is gonna be a great day 🤍🙏🏼 Happy Saturday everybody ☀️ pic.twitter.com/CB9kCWWkgq — jlo (@JLo) July 20, 2024

Όπως αναφέρει το People, ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε εργαζόμενους να ετοιμάζουν την εκδήλωση, ενώ έξω από τον χώρο που γίνονταν το πάρτι ήταν μία άμαξα με άλογο, παρκαδόροι, άνδρες ασφαλείας και σερβιτόροι.

Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν η μητέρα της, Γουαδελούπη Λόπεζ (Guadalupe Rodríguez) ντυμένη με ένα μπλε φόρεμα με λευκές δαντελένιες λεπτομέρειες, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ (Sarah Jessica Parker) και η συμπρωταγωνίστριά της στην ταινία «The Mother» του Netflix, Λούσι Πάεζ (Lucy Paez).

Όπως δήλωσε πηγή στο PEOPLE, ο 'Μπεν Αφλεκ δεν ήταν στη γιορτή ενώ μία ημέρα νωρίτερα εθεάθη να οδηγεί μόνος του στο Λος 'Αντζελες φορώντας, ωστόσο, τη βέρα του.

Το ζευγάρι δεν έχει φωτογραφηθεί μαζί εδώ και περισσότερο από ένα μήνα, σύμφωνα με το Page Six και δεν έχει απαντήσει στις φήμες που τους θέλουν να χωρίζουν.

Η Λόπεζ γεννήθηκε στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης και το όνειρό της ήταν να γίνει χορεύτρια.

Σε νεαρή ηλικία έφυγε από το πατρικό της και συμμετείχε ως χορεύτρια σε συναυλίες της Τζάνετ Τζάκσον. Παρά τις δυσκολίες ο χορός της άνοιξε το δρόμο για την υποκριτική και το τραγούδι και έγινε μία από τις πιο επιτυχημένες σταρ της Αμερικής.

Ο πρώτο της μεγάλος ρόλος ήταν στην εφηβική σειρά «In Living Color» με τον Τζιμ Κάρεϊ (Jim Carrey).

