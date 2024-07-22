Λογαριασμός
H Gisele έγινε 44 και το γιόρτασε με τη δίδυμη αδερφή της (που δεν μοιάζουν καθόλου)

Χρόνια τώρα γράφεται πόσο διαφορετικές είναι αν και δίδυμες

H Gisele έγινε 44 και το γιόρτασε με τη δίδυμη αδερφή της (που δεν μοιάζουν καθόλου)

Τα γενέθλιά τους γιόρτασαν μαζί οι αδερφές Bundchen, Η Gisele και η Patricia έγιναν 44 και η κάθε μία είχε τη δική της τούρτα στο τραπέζι που στήθηκε ειδικά για το δείπνο των γενεθλίων τους.

Οι δύο γυναίκες είναι εντελώς διαφορετικές εμφανισιακά αλλά είναι πολύ δεμένες μεταξύ τους, όπως και με τις υπόλοιπες αδερφές τους. Ζωή να έχουν είναι και πολλές.

Έξι κορίτσια αριθμεί η οικογένεια εκτός από τις δίδυμες. Τη Raquel, την Graziela, τη Gabriela και τη Rafaela, τις οποίες η υπερδιάσημη Gisele έχει ως καλύτερες φίλες της.

Η δίδυμή της μάλιστα εδώ και χρόνια είναι η διευθύντρια των επιχειρήσεων που διατηρεί η Gisele στην πατρίδα τους τη Βραζιλία.

Gisele και Patricia με τις τούρτες τους

Έχοντας την αδερφή της στην αγκαλιά της το super model έγραψε:
«Είμαι ευγνώμων που γιορτάζω έναν ακόμη χρόνο γύρω από τον ήλιο με τη σούπερ αδερφή μου. Σας ευχαριστώ όλους για την αγάπη και τις ευχές για να γενέθλιά μας. Νιώθω ευλογημένη που περιβάλλομαι από τόση αγάπη. Ανυπομονώ για αυτά που θα έρθουν»

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Gisele Bündchen (@gisele)

Πηγή: womenonly

