Emily Ratajkowski: Μετά τα Όσκαρ πετάχτηκε μέχρι τη Βραζιλία – Λιάζεται στην παραλία με το μικροσκοπικό μπικίνι της... (video-φωτό)

Το 33χρονο μοντέλο χαλαρώνει στην παραλία φορώντας το μικροσκοπικό μπικίνι της και πίνει μια παγωμένη μπύρα

Η Emily Ratajkowski «έριξε» και πάλι το Instagram με τις σέξι φωτογραφίες που δημοσιεύει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το μοντέλο μετά την εμφάνισή της στο πάρτι των Όσκαρ, πήρε το αεροπλάνο και πετάχτηκε ξανά μέχρι τη Βραζιλία. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι εικόνες που «ανεβάζει» στα social media έχουν ξετρελάνει τους θαυμαστές της, κάτι που η ίδια φαίνεται να το απολαμβάνει. Το 33χρονο μοντέλο χαλαρώνει στην παραλία φορώντας το μικροσκοπικό μπικίνι της και πίνει μια παγωμένη μπύρα. 

Αναφερόμενη σε άλλες επισκέψεις της στη χώρα, έγραψε στην ανάρτησή της: «Νόμιζες ότι μπορούσες να με κρατήσεις μακριά;», βάζοντας ένα emoji με τη σημαία της Βραζιλίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Emily Ratajkowski έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στα Όσκαρ, φορώντας ένα διάφανο δαντελένιο φόρεμα που αναδείκνυε τα μικροσκοπικά μαύρα εσώρουχά της. 

Η Emily εθεάθη να ποζάρει και να φλερτάρει με το κινηματογραφικό είδωλο, Chris Rock. Το μοντέλο φαίνεται να είναι single αυτή τη στιγμή, μετά το διαζύγιό της με τον Sebastian Bear-McClard και αφού συνδέθηκε με τον Orazio Rispo, τον Pete Davidson, τον Eric André, τον Harry Styles και τον Shaboozey.

