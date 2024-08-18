Απογοητευμένη από την ορθοδοντική της θεραπεία, είναι η 34χρονη Abbey Clancy καθώς όπως η ίδια υποστηρίζει αντί να έχει βελτιωθεί η οδοντοστοιχία της, έχει γίνει χειρότερη.

Το 38χρονο μοντέλο, το οποίο είναι παντρεμένο με τον πρώην σταρ του ποδοσφαιριστή Peter Crouch , 43 ετών, είπε ότι τα ισιωτικά δοντιών της έχουν κάνει τα δόντια χειρότερα από ό,τι ήταν αρχικά.

Η Abbey, η οποία φορούσε σιδεράκια για έξι μήνες, είπε ότι είναι «εξωφρενικά» καθώς τώρα έχει «πιο χαζά δόντια» από πριν.

Μιλώντας στο podcast του ζευγαριού The Therapy Crouch, είπε: «Τα δόντια μου έβγαιναν δύο χιλιοστά - και τώρα βγαίνουν τέσσερα χιλιοστά.

«Κατέληξα να φοράω έναν νάρθηκα για έξι μήνες και να βγαίνω με πιο ανόητα δόντια και λεπτότερο ουρανίσκο, κάτι που είναι εξωφρενικό.

Το θηλυκό Viagra

Πριν φύγει για διακοπές, η καλλονή αποκάλυψε πρόσφατα ότι το «χρυσό χάπι» που ονομάζεται «θηλυκό Viagra» έσωσε τη σεξουαλική της ζωή με τον Peter .

Παραδέχτηκε ότι το άγχος για την υγεία της σκότωσε τη λίμπιντο καθώς «έδινε πάντα μάχες» και δεν ένιωθε ποτέ «χαλαρή».

Της συνέστησαν φίλοι να δοκιμάσει το «χρυσό χάπι» για να τη βοηθήσουν με «μια σειρά από πράγματα», εκ των οποίων το ένα ήταν στην κρεβατοκάμαρα.

Μιλώντας στο podcast του ζευγαριού, All Therapy Crouch Podcast! Η Abbey συζήτησε ανοιχτά τους αγώνες της στη σεξουαλική της ζωή για να βοηθήσει άλλες γυναίκες «σε κάποια ηλικία».

Είπε: «Μιλούσα με μερικά από τα κορίτσια, και ξέρετε, όλοι φτάνουμε σε μια συγκεκριμένη ηλικία, οι ορμόνες μας είναι παντού.

«Ένας από τους φίλους μου μου είπε για αυτό το χρυσό χάπι. Είναι ένα εντελώς φυσικό συμπλήρωμα για γυναίκες που βοηθάει με μια σειρά από πράγματα. Χαιρετίστηκε ως το γυναικείο Viagra.

Και πρόσθεσε: «Δίνω μάχες όλη την ώρα, οπότε δεν είμαι χαλαρή. Επομένως, η λίμπιντο φυσικά θα μειωνόταν. Προφανώς αυτό δεν είναι όλη η ώρα».

Πηγή: skai.gr

