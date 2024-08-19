Ο θρύλος των Metallica Τζέιμς Χέτφιλντ (James Hetfield) επιφυλάσσει μία έκπληξη στους θαυμαστές του, η οποία είναι για καλό σκοπό.

Πρόκειται για μία δημοπρασία μέσω του CharityBuzz, η οποία προσφέρει ένα δείπνο με τον εμβληματικό τραγουδιστή, κιθαρίστα και συνιδρυτή των Metallica, κοντά στο σπίτι του στο Έντουαρντς του Κολοράντο.

Τα έσοδα θα διατεθούν στο Adaptive Sports Foundation, το οποίο ιδρύθηκε το 1984 και παρέχει την δυνατότητα άθλησης και αναψυχής σε παιδιά και ενήλικες με φυσικές και γνωστικές αναπηρίες.

Ο νικητής έχει την δυνατότητα να φέρει άλλα τρία άτομα στο δείπνο διάρκειας 2 ωρών, να βγάλει μια φωτογραφία και να έχει ένα μικρό αντικείμενο, το οποίο θα υπογράψει ο ροκ σταρ.

Επίσης θα είναι μαζί τους στο γεύμα, ένας αθλητής και ο συνοδός του - μέλος του προσωπικού του μη κερδοσκοπικού οργανισμού- οι οποίοι θα μοιραστούν την προσωπική τους ιστορία επιτυχίας.

Ωστόσο, οι τυχεροί θαυμαστές των Metallica θα επιβαρυνθούν εκτός από το κόστος του δείπνου και τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής τους. Η ημερομηνία του δείπνου θα καθοριστεί κατόπιν συνεννόησης με τον Χέτφιλντ εντός τριών μηνών από τη λήξη της δημοπρασίας και θα πραγματοποιηθεί εντός του έτος από την ημερομηνία κλεισίματος.

Σύμφωνα με το Charity Buzz, η διαδικασία λήγει στις 21 Αυγούστου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

