Η Τζένιφερ Άνιστον έκλεισε τα 56 της χρόνια και σε νέες φωτογραφίες που μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η αγαπημένη ηθοποιός των «Friends» δείχνει πιο νέα από ποτέ.

Η σταρ παρευρέθηκε σε μια εκδήλωση της «Lolavie» την περασμένη εβδομάδα με τη φίλη της, Selena Gomez ,που διευθύνει το Rare Beauty, και τις εικόνες και τα βίντεο «ανέβασε» στο Instagram η Gomez.

Η Άνιστον ήταν πάντα υπέρμαχος της αυτοφροντίδας και έχει παραδεχτεί ότι έχει ασχοληθεί με αισθητικές επεμβάσεις για να διατηρεί τη νεανική της εμφάνιση.

Η ηθοποιός -η οποία εθεάθη να φεύγει από το γραφείο ενός πλαστικού χειρουργού με τη φίλη της Sandra Bullock στο Κονέκτικατ το 2024- έχει εξομολογηθεί ότι έχει κάνει μπότοξ στο παρελθόν, αλλά είπε ότι δεν ήταν για εκείνη. Αντ' αυτού, κάνει ενέσεις πεπτιδίων και θεραπείες προσώπου με σπέρμα σολομού, οι οποίες, όπως είπε πέρυσι στον Jimmy Kimmel, «λειτουργούν πραγματικά».

Το 2007, η ηθοποιός αποκάλυψε στο «People» ότι έκανε ρινοπλαστική, όχι για να αλλάξει το σχήμα της μύτης της, αλλά για θέμα υγείας. «Το καλύτερο πράγμα που έκανα ποτέ... Όσον αφορά όλες τις άλλες φήμες, όσο βαρετό και αν ακούγεται, είναι ακόμα δική μου. Όλα».

Το 2015, η Άνιστον είπε ότι δεν είναι οπαδός των μπότοξ. «Ο κόσμος νομίζει ότι κάνω πολλές ενέσεις (μπότοξ), αλλά δεν κάνω. Δεν λέω ότι δεν το έχω δοκιμάσει, αλλά βλέπω ότι είναι ένας ολισθηρός δρόμος».

Για τη θεραπεία σολομού, η ηθοποιός είχε δηλώσει σε συνέντευξή της στη «Wall Street Journal»: «Πρώτα απ' όλα, είπα, ‘’Μιλάς σοβαρά; Πώς παίρνετε το σπέρμα του σολομού;’’». Τελικά, η ηθοποιός το έκανε κι αυτό…

Η σούπερ σταρ του Χόλιγουντ παραδέχτηκε στο δημοσίευμα ότι δεν αισθάνθηκε ότι η περιποίηση προσώπου με σπέρμα σολομού έκανε κάτι για να βελτιώσει τη νεανική λάμψη της επιδερμίδας της. Ειδικοί ομορφιάς και διάφορες έρευνες, υποστηρίζουν πως το σπέρμα σολομού έχει πολλαπλά οφέλη, όπως αναγεννητικές και αντιφλεγμονώδεις δράσεις. Ένας λόγος που το σπέρμα σολομού έχει γίνει τόσο δημοφιλές είναι ότι αποτελεί βασικό προϊόν στην Κορέα εδώ και πολλά χρόνια.

Η θεραπεία προσώπου γίνεται συνήθως σε ιατρικά σπα, με στόχο την παραγωγή περισσότερου κολλαγόνου και τη βελτίωση της μελάγχρωσης και της φλεγμονής. Το DNA που συλλέγεται από το σπέρμα του σολομού αναγράφεται στις ετικέτες των συστατικών ως Sodium DNA, HP DNA ή PDRN.

Επίσης, η Τζένιφερ Άνιστον είναι αφοσιωμένη σε έναν υγιεινό και ολιστικό τρόπο ζωής και ακολουθεί μια δίαιτα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και χαμηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες και ζάχαρη.

Πηγή: skai.gr

