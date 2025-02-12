Η Sabrina Carpenter εντυπωσίασε με τη νέα της φωτογράφιση για το εξώφυλλο του περιοδικού «Vogue». Η 25χρονη ποπ σταρ απέτισε φόρο τιμής στη Μαντόνα και τη Μέριλιν Μονρόε.

Στην εικόνα του εξωφύλλου, η καλλιτέχνιδα φόρεσε έναν μπλε κορσέ, εμπνευσμένο από τα θρυλικά κοστούμια της Madonna στην περιοδεία της «Blond Ambition» το 1990, αφού έγραψε ιστορία με έναν κορσέ σχεδιασμένο από τον Jean-Paul Gaultier.

Η ίδια μίλησε για το προκλητικό της στυλ αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Θυμάμαι ότι ένιωθα να εμπνέομαι από εικόνες γυναικών που ένιωθαν πολύ δυνατές και υπερ-θηλυκές». Στη συνέντευξή της στη «Vogue», η ίδια είπε ότι η σκηνική της παρουσία είναι απλώς μια προέκταση της προσωπικότητάς της.

«Δεν υπάρχει κανένα alter ego. Είναι ενδιαφέρον γιατί είμαι σε θέση να ντύνομαι με αυτόν τον τρόπο, όπου θα περίμενε κανείς να ακούσει κάτι σαν φωνή από τη δεκαετία του '60... Ωστόσο, όταν βρίσκομαι στη σκηνή, είμαι απλά ο εαυτός μου».

Η Αμερικανίδα ποπ σταρ, η οποία πριν από λίγες ημέρες κέρδισε τα πρώτα της Grammy, θα γράψει ιστορία ως η πρώτη διεθνής ερμηνεύτρια, η οποία θα τιμηθεί στα BRIT Awards 2025 με το βραβείο Global Success.

Η αναγνώριση της Κάρπεντερ ακολουθεί μια αξιοσημείωτη χρονιά που τη βρήκε στην κορυφή των UK Charts για 21 εβδομάδες το 2024, γεγονός που την κάνει να είναι η πρώτη καλλιτέχνιδα που πετυχαίνει αυτό το επίτευγμα μετά από 71 χρόνια.

Έγινε επίσης η πρώτη γυναίκα ερμηνεύτρια που κατέλαβε ταυτόχρονα τις τρεις πρώτες θέσεις στο επίσημο UK Chart με τα «Taste», «Please Please Please» και «Espresso». Στις ΗΠΑ, πέτυχε ένα ακόμη ορόσημο ως η πρώτη καλλιτέχνιδα που είχε ταυτόχρονα τρία τραγούδια στην πεντάδα του Billboard Hot 100, κάτι που είχε να συμβεί από την εποχή των Beatles, πριν από 60 χρόνια.

Sabrina Carpenter by Steven Meisel, 2025



Madonna by Steven Meisel, 1991 pic.twitter.com/QcxSLCwDGJ — Future Rockstar GF (@fendifaguette) February 11, 2025

Πηγή: skai.gr

