Η Heidi Klum είναι ιδιαίτερα ενεργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σχεδόν καθημερινά μοιράζεται με τους διαδικτυακούς φίλους της υλικό από τη ζωή της.

Αυτή τη φορά το διάσημο μοντέλο δημοσίευσε ένα βίντεο να λικνίζεται με ένα αποκαλυπτικό μαγιό. Η Χάιντι Κλουμ βρίσκεται στο μπαλκόνι ενός ξενοδοχείου, φορώντας ένα στρινγκ μαγιό και μάλιστα στα stories που «ανέβασε», δημοσίευσε και μια φωτογραφία που ποζάρει με το μαγιό της στον καθρέφτη.

Αδιαφορώντας για τον κόσμο που τη βλέπει από την πισίνα του ξενοδοχείου, η Κλουμ φαίνεται στο βίντεο να χορεύει στο μπαλκόνι, στριφογυρίζοντας γύρω από τον εαυτό της. «Στο φυσικό μου περιβάλλον σήμερα», έγραψε στην ανάρτησή της.

Πηγή: skai.gr

