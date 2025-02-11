Λογαριασμός
Heidi Klum: Φόρεσε το στρινγκ μαγιό της και άρχισε να λικνίζεται στο Instagram (video)

Αδιαφορώντας για τον κόσμο που τη βλέπει από την πισίνα του ξενοδοχείου, η Κλουμ φαίνεται στο βίντεο να χορεύει στο μπαλκόνι

Heidi Klum

Η Heidi Klum είναι ιδιαίτερα ενεργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σχεδόν καθημερινά μοιράζεται με τους διαδικτυακούς φίλους της υλικό από τη ζωή της.

Heidi Klum

Αυτή τη φορά το διάσημο μοντέλο δημοσίευσε ένα βίντεο να λικνίζεται με ένα αποκαλυπτικό μαγιό. Η Χάιντι Κλουμ βρίσκεται στο μπαλκόνι ενός ξενοδοχείου, φορώντας ένα στρινγκ μαγιό και μάλιστα στα stories που «ανέβασε», δημοσίευσε και μια φωτογραφία που ποζάρει με το μαγιό της στον καθρέφτη.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Heidi Klum (@heidiklum)

Αδιαφορώντας για τον κόσμο που τη βλέπει από την πισίνα του ξενοδοχείου, η Κλουμ φαίνεται στο βίντεο να χορεύει στο μπαλκόνι, στριφογυρίζοντας γύρω από τον εαυτό της. «Στο φυσικό μου περιβάλλον σήμερα», έγραψε στην ανάρτησή της. 

Πηγή: skai.gr

Heidi Klum
