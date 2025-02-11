Η Rihanna έδωσε στους followers της μια πρώτη ματιά στην τελευταία συνεργασία της μάρκας εσωρούχων, Savage X Fenty, με την επερχόμενη ταινία «Smurfs», στην οποία όχι μόνο κάνει ντεμπούτο με τον νέο της χαρακτήρα, αλλά τραγουδά και τις επιτυχίες «Don’t Stop the Music» και «Heaven Is a Place on Earth».
«Είμαστε η ομάδα Smurfette σε αυτό το σπίτι», έγραψε η διάσημη καλλιτέχνιδα στην ανάρτησή της και πρόσθεσε: «Η πιο χαριτωμένη συνεργασία που δεν ήξερες ότι χρειαζόσουν…».
Την τελευταία εβδομάδα, η Rihanna ήταν απασχολημένη με την υποστήριξη του συντρόφου της, A$AP Rocky. Ο καλλιτέχνης κατηγορείται από τον πρώην φίλο του, A$AP Relli, ότι τον Νοέμβριο του 2021 πυροβόλησε δύο φορές προς το μέρος του.
Ο Rakim Mayers, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, αρνείται κάθε κατηγορία και δηλώνει αθώος. Η σχέση του Rocky και του Relli χρονολογείται από τα σχολικά τους χρόνια στη Νέα Υόρκη, όπου ήταν και οι δύο μέλη της κολεκτίβας A$AP (Always Strive and Prosper).
Κατά την ανακοίνωση του ρόλου της τον Απρίλιο του 2023, η Rihanna αποκάλυψε ότι θα έγραφε και θα ερμήνευε πρωτότυπη μουσική για την ταινία, τα οποία όμως δεν έχουν κυκλοφορήσει ακόμη.
Η Στρουμφίτα χορεύει μαζί με τους φίλους της, όμως όταν ο Μπαρμπαστρούμφ (Τζον Γκούντμαν) απάγεται η Στρουμφίτα πρέπει να τους οδηγήσει στον πραγματικό κόσμο. Η animation ταινία θα αρχίσει να προβάλλεται στους κινηματογράφους στις 18 Ιουλίου.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.