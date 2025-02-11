Η Rihanna έδωσε στους followers της μια πρώτη ματιά στην τελευταία συνεργασία της μάρκας εσωρούχων, Savage X Fenty, με την επερχόμενη ταινία «Smurfs», στην οποία όχι μόνο κάνει ντεμπούτο με τον νέο της χαρακτήρα, αλλά τραγουδά και τις επιτυχίες «Don’t Stop the Music» και «Heaven Is a Place on Earth».

«Είμαστε η ομάδα Smurfette σε αυτό το σπίτι», έγραψε η διάσημη καλλιτέχνιδα στην ανάρτησή της και πρόσθεσε: «Η πιο χαριτωμένη συνεργασία που δεν ήξερες ότι χρειαζόσουν…».

Την τελευταία εβδομάδα, η Rihanna ήταν απασχολημένη με την υποστήριξη του συντρόφου της, A$AP Rocky. Ο καλλιτέχνης κατηγορείται από τον πρώην φίλο του, A$AP Relli, ότι τον Νοέμβριο του 2021 πυροβόλησε δύο φορές προς το μέρος του.

Ο Rakim Mayers, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, αρνείται κάθε κατηγορία και δηλώνει αθώος. Η σχέση του Rocky και του Relli χρονολογείται από τα σχολικά τους χρόνια στη Νέα Υόρκη, όπου ήταν και οι δύο μέλη της κολεκτίβας A$AP (Always Strive and Prosper).

Κατά την ανακοίνωση του ρόλου της τον Απρίλιο του 2023, η Rihanna αποκάλυψε ότι θα έγραφε και θα ερμήνευε πρωτότυπη μουσική για την ταινία, τα οποία όμως δεν έχουν κυκλοφορήσει ακόμη.

Η Στρουμφίτα χορεύει μαζί με τους φίλους της, όμως όταν ο Μπαρμπαστρούμφ (Τζον Γκούντμαν) απάγεται η Στρουμφίτα πρέπει να τους οδηγήσει στον πραγματικό κόσμο. Η animation ταινία θα αρχίσει να προβάλλεται στους κινηματογράφους στις 18 Ιουλίου.

