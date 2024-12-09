Μια γυναίκα που ισχυρίζεται ότι δέχτηκε σεξουαλική επίθεση από τον Sean «Diddy» Combs τροποποίησε την αγωγή της για να συμπεριλάβει ισχυρισμούς ότι δέχτηκε επίθεση και από τον Jay-Z στο ίδιο πάρτι.

Όπως αναφέρει το CNN, η μήνυση κατατέθηκε αρχικά εναντίον του Κομπς τον Οκτώβριο, αλλά την Κυριακή η γυναίκα πρόσθεσε τον Σον Κόρεϊ Κάρτερ, τον ράπερ και επιχειρηματία που είναι γνωστός ως Jay-Z, ως εναγόμενο στην αστική αγωγή.

Σε δήλωσή του προς το μέσο, ο Κάρτερ χαρακτήρισε τις κατηγορίες «τόσο αποτρόπαιες στη φύση τους που σας εκλιπαρώ να καταθέσετε ποινική μήνυση, όχι αστική!!! Όποιος θα διέπραττε ένα τέτοιο έγκλημα σε βάρος ενός ανήλικου θα έπρεπε να κλειστεί στη φυλακή, δεν συμφωνείτε;»

Στον Combs απαγγέλθηκαν κατηγορίες για σωματεμπορία, συνωμοσία εκβιασμού και κατηγορίες που σχετίζονται με την πορνεία. Ο Combs δήλωσε αθώος στις κατηγορίες και έχει αρνηθεί κάθε αδίκημα σε περίπου 30 αστικές αγωγές που έχουν κατατεθεί εναντίον του.

Η γυναίκα, η οποία προσδιορίζεται ως Jane Doe, λέει ότι ήταν 13 ετών όταν φέρεται να δέχθηκε επίθεση από τους Κόμπς και Κάρτερ σε ένα after party μετά τα Video Music Awards το 2000. Ισχυρίζεται ότι άρχισε να αισθάνεται ζαλάδα αφού κατανάλωσε ένα ποτό στο πάρτι και περιπλανήθηκε σε μια κοντινή κρεβατοκάμαρα και ότι ο Κάρτερ τη βίασε πρώτος, ενώ ακολούθησε ο Κομπς. Η γυναίκα λέει ότι χτύπησε τον Κομπς και έφυγε τρέχοντας από το πάρτι, σύμφωνα με την τροποποιημένη αγωγή.

Ο Κάρτερ αναγνωριζόταν στην αρχική αγωγή ως Celebrity A.

Σύμφωνα με την αγωγή, οι δικηγόροι της γυναίκας απευθύνθηκαν στον Κάρτερ για να ζητήσουν «διαμεσολάβηση για την επίλυση του θέματος».

«Σύμφωνα με τις παρούσες πληροφορίες και πεποιθήσεις, ο Jay-Z απάντησε στην εν λόγω επιστολή όχι μόνο καταθέτοντας μια εντελώς επιπόλαιη αγωγή, αλλά και ενορχηστρώνοντας μια συνωμοσία παρενόχλησης και εκφοβισμού εναντίον των δικηγόρων του ενάγοντος, των οικογενειών τους, των υπαλλήλων και των πρώην συνεργατών τους, σε μια προσπάθεια να φιμώσει τον ενάγοντα από το να κατονομάσει τον Jay-Z στην παρούσα. Αυτή η προσπάθεια είχε ως στόχο να τρομάξει την ενάγουσα και να απαξιώσει τους δικηγόρους της. Η προσπάθεια αυτή απέτυχε. Πράγματι, η ενάγουσα επέλεξε να καταθέσει την παρούσα τροπολογία ως αποτέλεσμα της κατάφωρης συμπεριφοράς που διέπραξε ο Κάρτερ», σύμφωνα με την αγωγή.

Στην απάντηση που έστειλε στο CNN την Κυριακή - η οποία απευθυνόταν στον δικηγόρο της Doe - ο Κάρτερ αποκάλεσε το αίτημα διαμεσολάβησης «απόπειρα εκβιασμού». Ο Κάρτερ είπε επίσης ότι ο εν λόγω δικηγόρος, «για τον οποίο έχω κάνει μια μικρή έρευνα, φαίνεται να έχει ένα μοτίβο τέτοιου είδους θεατρινισμών!».

Σε μια δήλωση του Buzbee το Σάββατο, έγραψε: «Το υπόμνημα μιλάει από μόνο του. Πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό θέμα που θα εκδικαστεί στο δικαστήριο».

Το CNN επικοινώνησε επίσης με τη σύζυγο του Jay-Z, Μπιγιόνσε, για να σχολιάσει.

Πηγή: skai.gr

