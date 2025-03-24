Μην τα βάζετε με την Ιβάνκα Τραμπ. Η 43χρονη κόρη του Ντόναλντ Τραμπ ασχολείται με τις πολεμικές τέχνες και θέλησε να μοιραστεί ένα βίντεο με τους followers της. Σε αυτό το βίντεο, η Ιβάνκα επιδεικνύει τις δεξιότητές της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Ιβάνκα Τραμπ κάνει ζίου-ζίτσου και μάλιστα πηγαίνει στον χώρο που έχει ο σύντροφος της Ζιζέλ με τα αδέρφια του. Στο κλιπ, η κόρη του προέδρου Τραμπ φορούσε τα κατάλληλα ρούχα και μια μπλε ζώνη, που σημαίνει ότι έχει φτάσει σε ένα σημαντικό επίπεδο, καθώς συνήθως απαιτείται τουλάχιστον δύο χρόνια συνεπούς εκπαίδευσης.

«Το Jiu-Jitsu είναι κάτι περισσότερο από μια πολεμική τέχνη», έγραψαν οι αδελφοί Valente στην ανάρτησή τους. «Ριζωμένο στην αρχαία παράδοση, προσφέρει ένα μονοπάτι για σωματική αυτοπεποίθηση, πνευματική διαύγεια και συναισθηματική ισορροπία».

Πρόσθεσαν ότι αυτό που κάνει το ταξίδι στο ζίου-ζίτσου ακόμα πιο ουσιαστικό είναι «να το μοιραζόμαστε με εκείνους που σεβόμαστε και εκτιμούμε» και κατέληξαν: «Ως οικογένειες, η κοινή προπόνηση μας δίνει το σπάνιο δώρο να μεγαλώνουμε δίπλα-δίπλα».

Στο μεγαλύτερο μέρος του βίντεο η Ιβάνκα αντιμετώπισε τον Gui Valente, αλλά ο Χοακίμ εθεάθη στο τέλος να υποκλίνεται μαζί με τα αδέρφια του. Το στούντιο των αδελφών Valente εδρεύει στη νότια Φλόριντα, όπου διαμένουν τόσο η Ιβάνκα, όσο και η Ζιζέλ. Δεν είναι σαφές αν οι δύο γυναίκες έχουν συναντηθεί, αλλά η Ιβάνκα ακολουθεί το διάσημο μοντέλο στο Instagram.

Το supermodel γέννησε πρόσφατα τον πρώτο της γιο με τον Joaquim. Έχει, επίσης, δύο μεγαλύτερα παιδιά -τον Benjamin, 15 ετών, και τη Vivian, 12 ετών- με τον πρώην σύζυγό της, Tom Brady, με τον οποίο χώρισε τον Οκτώβριο του 2022. Η Ζιζέλ και ο Joaquim γνωρίστηκαν το 2021, όταν ο Benjamin.

Πηγή: skai.gr

