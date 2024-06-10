Λογαριασμός
Αγνώριστη η Rihanna με το φυσικό της μαλλί, για ψώνια στη Νέα Υόρκη – Δείτε φωτογραφίες

Αν τη συναντούσατε στον δρόμο δεν θα την αναγνωρίζατε

Rihanna

Με τον αέρα μιας σταρ αλλά εντελώς αγνώριστη, η εγκυμονούσα Rihanna εμφανίστηκε χθες για ψώνια στις λεωφόρους του Μανχάταν με το φυσικό της μαλλί – που δεν έχουμε δει σχεδόν ποτέ! 

Χωρίς τα εξτένσιονς ή τις περούκες που χρησιμοποιεί στις συναυλίες και τις δημόσιες εμφανίσεις της, η 36χρονη δισεκατομμυριούχος στραγουδίστρια και επιχειρηματίας, εμφανίστηκε  τα κοντά, ξανθά, άφρο, φυσικά μαλλιά της, ξαφνιάζοντας τους πάντες. 

Πηγή: skai.gr

Rihanna
