Με τον αέρα μιας σταρ αλλά εντελώς αγνώριστη, η εγκυμονούσα Rihanna εμφανίστηκε χθες για ψώνια στις λεωφόρους του Μανχάταν με το φυσικό της μαλλί – που δεν έχουμε δει σχεδόν ποτέ!

Rihanna with her natural hair in NYC today 🤍 pic.twitter.com/xwiHJ1is4b June 9, 2024

Χωρίς τα εξτένσιονς ή τις περούκες που χρησιμοποιεί στις συναυλίες και τις δημόσιες εμφανίσεις της, η 36χρονη δισεκατομμυριούχος στραγουδίστρια και επιχειρηματίας, εμφανίστηκε τα κοντά, ξανθά, άφρο, φυσικά μαλλιά της, ξαφνιάζοντας τους πάντες.

Rihanna put her natural hair on display while out in NYC on Sunday



Click ⬇️https://t.co/dScksnMYoG — JustJared.com (@JustJared) June 10, 2024

