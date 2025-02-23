Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Η Ιωάννα Τούνη αναμφισβήτητα είναι μία από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες στον κόσμο των social media στην Ελλάδα. Συχνά, όταν γίνεται λόγος για τους κορυφαίους influencers στην Ελλάδα, το όνομα της Ιωάννας Τούνη αναφέρεται πρώτο.

Από την αρχή της πορείας της, όπου ξεχώρισε στο "My Style Rocks" μέχρι και τη συνεχιζόμενη παρουσία της σε διάφορες πλατφόρμες, έχει καταφέρει να διατηρήσει την προσοχή του κοινού.

Παρά την επιτυχία της, η Τούνη δεν είναι άγνωστη στις αντιφάσεις και τις προκλήσεις που συχνά αντιμετωπίζει, από φήμες και δημόσια σχόλια για κάθε κίνηση που κάνει στην προσωπική αλλά και στην επαγγελματική της ζωή. Τα "ξεσπάσματα" που μπορεί να έχει πολλές φορές στα social media, “Γιατί έχασε την πτήση της”, “Γιατί τα ταβερνάκια στους Παξούς είναι κλειστά το μεσημέρι”, οι φήμες για χωρισμό με τον μέχρι τώρα σύντροφό της Δημήτρη Αλεξάνδρου, οι φιλίες που διαλύθηκαν αλλά και άλλα πολλά είναι κάποιοι από τους "τίτλους" που συχνά πρωταγωνιστεί.

Κάθε της ανάρτηση για κάποιο λόγο γίνεται θέμα συζήτησης. ‘Ίσως γιατί είναι ένα από τα πρόσωπα που αντικατοπτρίζεται το "love to hate";

To Μy Style Rocks, οι επιχειρήσεις και οι «συμπεθέρες»

Η μεγάλη της ανακάλυψη ήρθε το 2017, όταν συμμετείχε στο reality show του ΣΚΑΙ “My Style Rocks”. Παρά το γεγονός ότι δεν κατέκτησε την πρωτιά, η εμφάνισή της, ο δυναμικός χαρακτήρας της και οι viral ατάκες της, την έκαναν να ξεχωρίσει και να κερδίσει τη συμπάθεια του κοινού. Μέσα από το show, η Ιωάννα απέκτησε μια νέα διάσταση – ως influencer που δεν φοβάται να δείχνει τόσο την προσωπική της ζωή όσο και την επαγγελματική της πλευρά. Η απόφαση της να μοιραστεί τις προσωπικές της εμπειρίες μέσω των κοινωνικών δικτύων αποτέλεσε το μεγάλο βήμα προς την αναγνώριση.

Τα πρώτα της επιχειρηματικά βήματα έγιναν σε νεαρή ηλικία, όταν μαζί με μια κολλητή φίλη άνοιξαν ένα μαγαζί με ρούχα στη Θεσσαλονίκη. Οι συνεργασίες της με κορυφαίες εταιρείες, η συμμετοχή της σε τηλεοπτικές εκπομπές και οι δημόσιες συζητήσεις γύρω από το όνομά της, έχουν ενισχύσει το προφίλ της και έχουν καταστήσει σαφές πως η επιτυχία της βασίζεται στην ειλικρίνεια και στη σχέση που έχει με τις “συμπεθέρες” της (έτσι αποκαλεί η ίδια τους ακόλουθούς της στο Instagram).

Σήμερα, με πάνω από 1 εκατομμύριο ακόλουθους, έχει καταφέρει να μετατρέψει την online παρουσίας της σε ένα κερδοφόρο επιχειρηματικό μοντέλο. Επενδύοντας στο δικό της brand, συνεργαζόμενη με διάφορες εταιρείες και λανσάροντας προϊόντα, έχει κερδίσει τη θέση της ως μία από τις μεγαλύτερες και πιο επιδραστικές influencers στην Ελλάδα.

Η σχέση της με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου και η γέννηση του γιου τους, Πάρη, οι εμπειρίες της μητρότητας που η ίδια συχνά μοιράζεται – με όλες τις δυσκολίες αλλά και τις ευτυχείς στιγμές – αποτελούν ένα ακόμη στοιχείο στα σχόλια (θετικά ή αρνητικά) που συνεχώς δέχεται η Ιωάννα.

Η ταύτιση με το επιχειρηματικό δαιμόνιο της Kim Kardashian

Στην εποχή της ψηφιακής επιχειρηματικότητας, και της "δύναμης" που έχουν οι influencers φαίνεται πώς η Ιωάννα Τούνη ακολουθεί πιστά ένα ιδιαίτερο επιχειρηματικό δαιμόνιο που δημιούργησε για πρώτη φορά η Κim Kardashian. Παρά τις διαφορετικές προελεύσεις και αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται, οι δύο αυτές προσωπικότητες έχουν καταφέρει να μετατρέψουν την προσωπική τους εικόνα σε ένα ισχυρό επιχειρηματικό εργαλείο.

Η Kim Kardashian έχει καθιερωθεί παγκοσμίως ως μία από τις πιο επιδραστικές επιχειρηματίες, αξιοποιώντας την διασημότητά της για να δημιουργήσει κορυφαία brands στο χώρο της ομορφιάς, της ένδυσης και της τεχνολογίας. Η ικανότητά της να αναδεικνύει κάθε πλευρά της, η συμμετοχή στο reality show “Keeping up with the Kardashians” μέχρι τις στρατηγικές συνεργασίες, την έχει καταστήσει όχι απλώς celebrity, αλλά και μία επιχειρηματική δύναμη με παγκόσμιο αντίκτυπο.

Από την άλλη πλευρά, η Ιωάννα Τούνη έχει χτίσει ένα επιτυχημένο επιχειρηματικό μοντέλο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ελληνικής αγοράς. Ξεκινώντας με μικρές επιχειρηματικές δραστηριότητες, όπως το άνοιγμα καταστήματος ρούχων και με την εμφάνιση της στο reality show My Style Rocks, κατάφερε να μετατρέψει την online της παρουσία σε ένα ολοκληρωμένο brand.

Και οι δύο έχουν κάποια κοινά. Μοιράζονται την ικανότητα να μετατρέπουν κάθε τους βήμα σε επιχειρηματική ευκαιρία, επενδύοντας στο προσωπικό τους brand και χρησιμοποιώντας τα social media ως κύριο εργαλείο προώθησης.

Η Ιωάννα Τούνη έχει καταφέρει να μετατρέψει την προσωπική της ιστορία και τις προκλήσεις της σε μια συνεχή, δυναμική παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με μια προσιτή προσέγγιση στα social media, συνδυασμένη με μια αποφασιστική επιχειρηματική στρατηγική, η Τούνη έχει μεταμορφώσει το όνομά της σε ένα brand.

'Ενα brand που σίγουρα δεν περνά απαρατήρητο. Θετικά ή αρνητικά, σίγουρα κάποια στιγμή έχεις ακούσει για αυτό.

Πηγή: skai.gr

