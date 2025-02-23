Τα 10 χρόνια σχέσης τους γιορτάζουν ο Γιώργος Χρανιώτης και η Γεωργία Αβασκαντήρα και έκαναν ένα κοινό post ιδιαίτερα... νόστιμο!

Αφού μας εξήγησαν ότι υπάρχει μια διαφωνία για το ποια είναι η ακριβής ημερομηνία της επετείου τους αλλά και ότι έχουν υιοθετήσει μια... μέση λύση, ανέβασαν ένα βίντεο που τρώνε παγωτό στο Μπέργκαμο.

Το ζευγάρι ταξίδεψε πρόσφατα στην Ιταλία και μεταξύ άλλων πήγαν σε ένα εστιατόριο που έχει την πατρότητα του παγωτού στρατσιατέλα, διότι όπως έγραψαν πάντα θα γιορτάζουν με παγωτό!

«Ο ένας υποστηρίζει ότι έχουμε επέτειο 4 Φλεβάρη ο άλλος υποστηρίζει ότι έχουμε επέτειο 4 Μαρτίου. Επειδή λίγο μας αρέσει αυτή η διαφωνία λέμε ότι θα γιορτάζουμε κάπου ενδιάμεσα.

Σε ένα πράγμα συμφωνούμε πάντα με το πιο γλυκό θα το γιορτάσουμε. Πήγαμε λοιπόν στο Μπέργκαμο της Βόρειας Ιταλίας στο Εστιατόριο Λα Μαριάννα όπου δημιουργήθηκε η στρατσιατέλα το 1961 και τη δοκίμασε και σας τη προτείνουμε» έγραψαν.

Το ζευγάρι έχει περάσει δυσκολίες ειδικά όταν γεννήθηκε ο γιος τους, όπως παραδέχτηκε ο ίδιος ο ηθοποιός ανοιχτά σε συνέντευξη που έδωσε πρόσφατα στο Στούντιο 4.

«Τώρα μεγαλώνει το παιδί κι είναι πιο ωραία τα πράγματα, αλλά πριν που ήταν πιο μικρός ήθελα να φύγω από το σπίτι κάποια στιγμή, το παραδέχομαι, είμαι κακός πατέρας. Ήθελα να φύγω να πάω να δουλέψω και να ζήσω μία παιδική χαρά χωρίς γκρίνιες, κλάματα, πάνες. Υπήρχαν στιγμές που δεν άντεχα και δούλευα.

Η Γεωργία το "έτρωγε" περισσότερο από εμένα κι εγώ μαζί της. Η Γεωργία δυστυχώς ως γυναίκα δεν μπορούσε να κάνει αυτό που έκανα εγώ, να φύγω τρεις μήνες για περιοδεία. Δεν μπορούσαμε να παρκάρουμε το παιδί σε παππούδες. Όσο χρόνο μπορούσα να αποσπάσω από την περιοδεία, ήξερα ότι θα τον αφιερώσω στο παιδί είτε μέσω FaceTime είτε γυρνώντας και τρέχοντας να τον δω και να συναντήσω την οικογένειά μου. Δεν είχα ενοχές, ήταν κι η χρονιά που είχε πεθάνει ο πατέρας μου. Ήθελα να εκτονωθώ μέσω της δουλειάς μου και το έκανα για 2,5 μήνες κι αυτό λειτούργησε καλά για όλη την οικογένεια» είχε πει.

