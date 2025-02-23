«Η Ελλάδα ψηφίζει», το τηλεπαιχνίδι-σόου με τον μοναδικό διαδραστικό χαρακτήρα αποτελεί την αγαπημένη επιλογή του τηλεοπτικού κοινού. Για πέμπτη συνεχόμενη εβδομάδα το καινοτόμο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ ήταν πρώτο το Σαββατόβραδο στο γενικό σύνολο του κοινού, στην ώρα μετάδοσής του, με ποσοστό 13,1% και με μέσο όρο 10.3% στο κοινό 18-54. 1.501.000 τηλεθεατές συντονίστηκαν έστω και για 1΄ενώ πλέον τα downloads της εφαρμογής έχουν ξεπεράσει τις 100.000!!!

Οι «Βραχωρίτες» ήταν εκείνοι που κατάφεραν εχθές να φτάσουν στον τελικό και βρέθηκαν μία ανάσα από τα 27.500 ευρώ. Ωστόσο, η απάντηση στην τελευταία ερώτηση δίχασε την ομάδα που αποφάσισε να μη ρισκάρει σταματώντας στο κέρδος των 4.500 ευρώ!

Η ερώτηση του τελικού που μας έκανε όλους να αναρωτιόμαστε αφορούσε το πιο άχρηστο αντικείμενο που έχουμε στο σπίτι μας. Το τηλεοπτικό κοινό αποφάσισε πως αυτό είναι τα ληγμένα φάρμακα με ποσοστό 34% ενώ σε απόσταση αναπνοής ήταν οι παλιοί φορτιστές με 32%.

Από τις απαντήσεις του τηλεοπτικού κοινού έγινε ξεκάθαρο πως:

Ο Drake αντέγραψε τον Κωνσταντίνο Αργυρό, σύμφωνα με το 56%!

Για το συνηθέστερο ψέμα που έχει πει κάποιος για να μην πάει στη δουλειά το τηλεοπτικό κοινό ψήφισε το «είναι άρρωστο το παιδί» σε ποσοστό 54%, ενώ το «χάλασε το αυτοκίνητο» συγκέντρωσε 35% και «η κηδεία» 11%. Τη συγκεκριμένη ερώτηση έχει προτείνει το τηλεοπτικό κοινό μέσω της ειδικής εφαρμογής!

Κορυφαία επιλογή του κοινού για όταν θέλει να γελάσει αναδείχθηκε ο Μάρκος Σεφερλής με ποσοστό 55% και μεγάλη διαφορά από τις υπόλοιπες επιλογές!

Ακόμα ένα βράδυ oι ερωτήσεις και οι απαντήσεις συζητήθηκαν και στα social media με το #ielladapsifizei να ξεχωρίζει στα κορυφαία θέματα συζήτησης.

Η παρέα του «Η Ελλάδα ψηφίζει» μεγαλώνει συνεχώς και οι ερωτήσεις διαμορφώνονται και από το τηλεοπτικό κοινό, από κάθε γωνιά της χώρας. Σε αυτό το επεισόδιο περισσότεροι από 2.000 χρήστες της εφαρμογής είχαν στείλει τις δικές τους ερωτήσεις. Το επόμενο Σάββατο ίσως να είναι η δική σου ερώτηση αυτή που θα κάνει τη διαφορά!

