Κλέλια Ρένεση: Κάνει throwback στην παιδική της ηλικία και μάς συστήνει τη γιαγιά της

Throwback στην παιδική της ηλικία έκανε η Κλέλια Ρένεση με φωτογραφία που ανέβασε στο Instagram.

Η ζακυνθινιά ηθοποιός μάς έδειξε στιγμές από καλοκαιρινό μπάνιο στο ιστορικό Ναυάγιο, τη δεκαετία του 80, όταν το φυσικό αυτό μνημείο ήταν ανοιχτό.

Μάλιστα αποκάλυψε και από πού βγαίνει το όνομά της συστήνοντάς μας τη γιαγιά της, τη μητέρα του πατέρα της.

«Χαρίκλεια Ρένεση, μικρή και μεγάλη, λιάζονται στο Ναυαγίου Ζακύνθου κάπου στα τέλη του '80. Αλάνια από κούνια» έγραψε χαρακτηριστικά με τα καταγάλαζα νερά του Ναυαγίου να φωτίζουν τη φωτογραφία.

Μάλιστα, η ηθοποιός είχε πριν από λίγες μέρες (8/2) τα γενέθλιά της ενώ φέτος πρωταγωνίστησε στην εισπρακτική επιτυχία Υπάρχω υποδυόμενη την Καίτη Γκρέυ.

