Ετοιμαστείτε για πολύ drama – Έρχεται ντοκιμαντέρ για τον Κάνιε Γουέστ - Πλάνα από άγριο καυγά με την Κιμ Καρντάσιαν

Το ζευγάρι τσακώνεται με αφορμή την ψυχική υγεία του ράπερ. Ο Γουέστ εμφανίζεται εκρηκτικός και η Κιμ ξεσπά σε λυγμούς λέγοντας: «Δεν ήσουν έτσι πριν μερικά χρόνια»

kanie

Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν τις τελευταίες ώρες πλάνα από το τρέιλερ του πολυσυζητημένου ντοκιμαντέρ "In Whose Name?" για τη ζωή του Κάνιε Γουέστ.

Το τρέιλ αποκαλύπτει σπάνια στιγμιότυπα από τον γάμο του διάσημου και αμφιλεγόμενου ράπερ με την Κιμ Καρντάσιαν, λίγο πριν από τη διάλυσή του.

Το ζευγάρι τσακώνεται με αφορμή την ψυχική υγεία του ράπερ. Ο Γουέστ εμφανίζεται εκρηκτικός και η Κιμ ξεσπά σε λυγμούς λέγοντας: «Δεν ήσουν έτσι πριν μερικά χρόνια».

Ο Γουέστ παραδέχεται ότι έχει σταματήσει να παίρνει τα φάρμακά του εδώ και πέντε μήνες, ενώ ακούγεται να λεεί: «Θα προτιμούσα να είμαι νεκρός παρά να παίρνω φάρμακα».

Αργότερα φωνάζει: «Μας σκοτώνουν την ικανότητα να σκεφτόμαστε έξω από το κουτί».

Ο Κάνιε Γουέστ, ο οποίος πλέον συστήνεται ως Ye και έχει σχέση με την μονίμως «γυμνή» Μπιάνκα Σενσόρι, στο παρελθόν είχε διαγνωστεί με διπολική διαταραχή, αλλά αργότερα ισχυρίστηκε ότι στην πραγματικότητα είναι αυτισμός. 

Η Κιμ Καρντάσιαν, έχοντας 4 παιδιά μαζί του, κατέθεσε αίτηση διαζυγίου πέντε χρόνια μετά τη διάγνωση του Γουέστ (και την εντελώς αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά του). 

Το ντοκιμαντέρ συγκεντρώνει υλικό έξι ετών από την προσωπική και επαγγελματική ζωή του Κάνιε Γουέστ και θα κυκλοφορήσει στις 19 Σεπτεμβρίου σε συνεργασία με τις αλυσίδες κινηματογράφων AMC, Regal και Cinemark.

