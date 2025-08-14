Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν τις τελευταίες ώρες πλάνα από το τρέιλερ του πολυσυζητημένου ντοκιμαντέρ "In Whose Name?" για τη ζωή του Κάνιε Γουέστ.

Το τρέιλ αποκαλύπτει σπάνια στιγμιότυπα από τον γάμο του διάσημου και αμφιλεγόμενου ράπερ με την Κιμ Καρντάσιαν, λίγο πριν από τη διάλυσή του.

Το ζευγάρι τσακώνεται με αφορμή την ψυχική υγεία του ράπερ. Ο Γουέστ εμφανίζεται εκρηκτικός και η Κιμ ξεσπά σε λυγμούς λέγοντας: «Δεν ήσουν έτσι πριν μερικά χρόνια».

Tearful Kim Kardashian pleads with Kanye West: 'your personality was not like this a few years ago!' as he admits he'd rather 'be dead than be on medication' amid bipolar diagnosis in explosive documentary trailer https://t.co/FZz5B0I6wF — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 14, 2025

Ο Γουέστ παραδέχεται ότι έχει σταματήσει να παίρνει τα φάρμακά του εδώ και πέντε μήνες, ενώ ακούγεται να λεεί: «Θα προτιμούσα να είμαι νεκρός παρά να παίρνω φάρμακα».

Αργότερα φωνάζει: «Μας σκοτώνουν την ικανότητα να σκεφτόμαστε έξω από το κουτί».

Ο Κάνιε Γουέστ, ο οποίος πλέον συστήνεται ως Ye και έχει σχέση με την μονίμως «γυμνή» Μπιάνκα Σενσόρι, στο παρελθόν είχε διαγνωστεί με διπολική διαταραχή, αλλά αργότερα ισχυρίστηκε ότι στην πραγματικότητα είναι αυτισμός.

Η Κιμ Καρντάσιαν, έχοντας 4 παιδιά μαζί του, κατέθεσε αίτηση διαζυγίου πέντε χρόνια μετά τη διάγνωση του Γουέστ (και την εντελώς αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά του).

Το ντοκιμαντέρ συγκεντρώνει υλικό έξι ετών από την προσωπική και επαγγελματική ζωή του Κάνιε Γουέστ και θα κυκλοφορήσει στις 19 Σεπτεμβρίου σε συνεργασία με τις αλυσίδες κινηματογράφων AMC, Regal και Cinemark.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.