Ο Χάρι Στάιλς δεν μπορεί να πάρει τα χέρια του από το κορίτσι του – Δημόσιο «χούφτωμα» στη Ρώμη 

Αφού πρώτα ο διάσημος τραγουδιστής γνώρισε τον πατέρα της κοπέλας του, το ζευγάρι έχει αρχίσει να κυκλοφορεί δημοσίως και να εφράζεται πιο άνετα

Harry Styles

Όταν είσαι ερωτευμένος, δεν μπορείς να πάρεις το μυαλό σου, τα μάτια σου και τα χέρια σου από το αντικείμενο του πόθου σου – και αυτό ακριβώς έχει πάθει και ο Χάρι Στάιλς (Harry Styles) με την αγαπημένη του, ηθοποιό Ζόε Κράβιτζ (κόρη του Λένι Κράβιτζ, βεβαίως-βεβαίως). 

Αφού πρώτα ο διάσημος τραγουδιστής γνώρισε τον πατέρα της κοπέλας του, το ζευγάρι έχει αρχίσει και κυκλοφορεί δημοσίως και εκφράζει των έρωτά του πιο άνετα. 

Μάλιστα, οι δυο τους έκαναν μια ρομαντική απόδραση στη Ρώμη (ξανά) και ο φακός των παπαράτσι τους «τσάκωσε» σε πολύ προσωπικές στιγμές. 

Ο 31χρονος σταρ δεν μπορούσε να κρατήσει τα χέρια του μακριά από την 36χρονη αγαπημένη του και εθεάθη να ακουμπάει με πονηρό τρόπο το χέρι του στα οπίσθιά της καθώς περιπλανιόντουσαν στους δρόμους και τα στενά σοκάκια της Αιώνιας Πόλης. 

Ο έρωτας τους «γεννήθηκε» στις αρχές Αυγούστου, μετά την πρεμιέρα της νέας ταινίας της Κράβιτζ, "Caught Stealing", στο Leicester Square, μια εκδήλωση στην οποία παρευρέθηκε μαζί με τους συμπρωταγωνιστές της Ματ Σμιθ και Όστιν Μπάτλερ.

«Ο Χάρι και η Ζόι κάθονταν σε μια γωνιά στο Rita's και φιλιόντουσαν σαν έφηβοι. Έδειχναν πολύ ερωτευμένοι και δεν φαινόταν να τους νοιάζει αν κάποιος τους έβλεπε να φιλιούνται» είχε δηλώσει τότε πηγή στη Sun. 

