Σε ένα ξεχωριστό σπίτι, όπου πλέον του παρέχεται 24ωρη ιατρική φροντίδα και υποστήριξη από ειδική ομάδα, μεταφέρθηκε ο Μπρους Γουίλις (Bruce Willis), καθώς η κατάσταση της υγείας του επιδεινώνεται.

Ο 70χρονος χολιγουντιανός σταρ του «Πολύ σκληρός για να πεθάνει» Die Hard διαγνώστηκε το 2023 με FTD (μετωποκροταφική άνοια), μια πάθηση που επηρεάζει τη γλώσσα και την προσωπικότητα και προκαλεί σταδιακή γνωστική παρακμή.

Η σύζυγός του, Έμα Χέμινγκ, μίλησε ανοιχτά για τη μετακόμιση του Γουίλις σε ένα δεύτερο σπίτι, την οποία αποφάσισε για το καλό της οικογένειας τους – της ίδιας και των δύο παιδιών τους.

Το ζευγάρι είναι παντρεμένο εδώ και 16 χρόνια και έχουν δύο κόρες, την 13χρονη Μέιμπελ και την 11χρονη Έβελιν.

Μιλώντας στους Sunday Times, η Έμα παραδέχτηκε ότι η απομάκρυνση του άντρα της ήταν «μία από τις πιο δύσκολες αποφάσεις που έπρεπε ποτέ να πάρει», αλλά ήταν η καλύτερη επιλογή.

«Ανάμεσα στη θλίψη και την ταλαιπωρία, ήταν η σωστή κίνηση — για εκείνον, για τα κορίτσια μας, για μένα. Τελικά, μπόρεσα να ξαναγίνω η γυναίκα του και όχι η φροντιστής του. Και αυτό είναι ένα πραγματικό δώρο» είπε χαρακτηριστικά.

Η Έμμα πρόσθεσε ότι «ο Μπρους κατάφερε να αποκτήσει λίγη ανεξαρτησία ζώντας χωριστά», αποκαλύπτοντας ότι κάθε Παρασκευή βράδυ απολαμβάνει μια «συνάντηση με τους φίλους του.

