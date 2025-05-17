Άφθονη τροφή για σκέψη έδωσε η Ηλέκτρα Αστέρη με ένα ποστ της στο Facebook όπου απάντησε στο -κακεντρεχές κατά την άποψή μας- ερώτημα γιατί δεν δείχνει τα παιδιά της στις φωτογραφίες που ανεβάζει.

Η σύζυγος του Happy Traveller, Ευτύχη Μπλέτσα, που επιμελείται την εκπομπή, αποφάσισε να απαντήσει στο ερώτημα καθώς «θολώνει» τα πρόσωπα των παιδιών της στις φωτογραφίες που μπορεί να ανεβάσει στα social αλλά και στην εκπομπή τα παιδιά της εμφανίζονται πλάτη ή με διακριτικό τρόπο.

Και η αλήθεια είναι ότι περίμενε χαμό στα σχόλια αλλά τα περισσότερα συντάσσονταν με την άποψή της:

«ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΔΕΙΧΝΕΙΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ;

🤱ΠΡΙΝ ΚΑΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ

Όταν ακόμη ήμουν έγκυος με είχε απασχολήσει πολύ το γεγονός της έκθεσης του μωρού στα social media και στην τηλεόραση. Σκεφτόμουν ότι δηλαδή επειδή ο πατέρας της είναι δημόσιο πρόσωπο, μπορεί και εκείνη να εκτεθεί στα μέσα και δεν μου άρεσε ως ιδέα. Και όσο το σκεφτόμουν, τόσο περισσότερο στέριωνε μέσα μου η ιδέα πως κανένα μωρό, παιδί (ή έφηβος) δεν πρέπει να εκτίθεται από άλλους, γιατί ακόμη δεν έχει την ελευθερία να το κάνει μόνος του. Και εννοείται αυτό ήταν μια κοινή γραμμή που αποφασίσαμε μαζί με τον Ευτύχη.

🎉ΟΤΑΝ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ (ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ)

Ηθελημένα οι κόρες μας δεν έχουν φανεί ούτε στους λογαριασμούς μας στα social media, ούτε στην εκπομπή που κάνουμε όλοι μαζί, ούτε πουθενά αλλού. Τουλάχιστον όχι στο πρόσωπο ή σε πολύ προσωπικές φωτογραφίες. Αυτό έγινε με πλήρη ενσυναίσθηση και προσοχή από εμάς και όχι τυχαία. Και θα πει κανείς γιατί τόση επιμονή; Θα σας εξηγήσω αμέσως.

⁉️ΟΙ ΛΟΓΟΙ:

-Ένα μωρό, παιδί ή (και) έφηβος δεν είναι ακόμη ενήλικος. Ειδικά μιλώντας για ένα μωρό ή ένα παιδί δεν έχει την επιλογή να διαλέξει ποια φωτογραφία θα ανεβάσεις, ποιο βίντεο θα επιλέξεις, ποια οπτική του θα δείξεις. Αυτό που εσύ ανεβάζεις είναι αυτό που εσύ θέλεις να δείξεις, αλλά για μια άλλη οντότητα, όχι για σένα. Είναι το ίδιο λοιπόν με το να ανεβάζεις μια φωτογραφία/βίντεο ενός φίλου, δεσμού, συγγενή κτλ χωρίς να έχεις την συγκατάθεσή του. Καταλαβαίνεις ότι θα μπορούσε να ξεκινήσει μέχρι και καυγάς για κάτι τέτοιο, σωστά; Ένας ενήλικος μπορεί να επιλέξει τι θα ανεβάσει, γιατί όχι ένα μωρό; Εγώ λοιπόν αποφάσισα πριν καν γεννηθεί, ότι θα της συμπεριφέρομαι ΩΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΠΟΨΗ και όχι ως ιδιοκτησία μου που την φωτογραφίζω και την εκθέτω, χωρίς την συγκατάθεσή της.

-Η αθώα φωτογραφία που εσύ θα ανεβάσεις δεν είναι και τόσο αθώα στα μάτια ενός παιδοβιαστή, ανώμαλου, περίεργου. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να εκτίθεται ένα παιδί πριν καν φτάσει τα 18 του έτη με τέτοιο τρόπο. Ειδικά με όλα όσα βλέπουμε όλο αυτό το διάστημα, νομίζω δεν χρειάζεται να πλατειάσω.

-Όταν μεγαλώσει και δει ότι ανέβαζες τότε μπορεί να μην συμφωνεί ή να το ντροπιάζει, αλλά να είναι πια αργά.

-Δεν έχει καμία ουσία να εκθέτεις τόσο πολύ έναν άλλον άνθρωπο. Αν είσαι περήφανη για το παιδί σου πάρτο μια αγκαλιά, δώστου ποιοτικό χρόνο, χάρισέ του συναισθήματα, όχι μια φωτογραφία στο ίνσταγκραμ. Αν θέλεις να εκτεθείς, εκθέσου μόνος σου. Δεν μπορείς να εκθέτεις έναν άνθρωπο ανεπανόρθωτα, χωρίς μάλιστα να έχεις της συγκατάθεσή του. Δεν είναι τίμιο. Όταν μεγαλώσει η κόρη μου μπορεί να επιλέξει αν θα ανεβάσει τις φωτογραφίες. Αν τις ανεβάσω όμως εγώ τώρα, δεν θα έχει ποτέ αυτή την επιλογή. Θα της έχω στερήσει την επιλογή να εκθέσει ή όχι τον εαυτό της.

-Τέλος, Hellooo! Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν fb, ig, twitter και δεν αρέσκονται στην έκθεση! Το παιδί σου μπορεί να είναι ένας από αυτούς.Και αυτό είναι οκ!

🙌ΟΣΟ ΠΕΡΝΑΕΙ Ο ΚΑΙΡΟΣ

Τα σχόλια δεν είναι πολλά, όμως υπάρχουν. Έχω δει κατά καιρούς «την μικρή πότε θα την δούμε;», «τα παιδια γιατί τα κρύβεις;», «δεν φαίνεται ωραίο που θολώνετε το παιδί» και άλλα παρόμοια. Η αλήθεια είναι πως χάνονται στα τόσο υπέροχα σχόλια που μας γράφετε και πως τα αρνητικά ή περίεργα σχόλια δεν αποτελούν παρά μόνο το 1% (και ίσως να λέω πολύ). Παρόλα αυτά, στέκομαι σ΄αυτά για να σας πω ότι τελικά η επιλογή μου με δικαιώνει και μάλιστα θέλω να συμβουλέψω και άλλους γονείς να κάνουν το ίδιο. Να σεβαστούν την προσωπικότητα των παιδιών τους. Να μην εκθέτουν αυτά τα μικρά ανθρωπάκια. Να μην αφήνουν τον καθένα να έχει πρόσβαση στο προσωπάκι, την προσωπική τους ζωή και την καθημερινότητά τους.

🔴ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΣ

Καταληκτικά, και θέλοντας να απαντήσω σε αυτό το περιβόητο «ΓΙΑΤΙ δεν δείχνεις τα παιδιά» η απάντηση είναι η εξής: «Δεν ξέρω αν μου επιτρέπουν οι κόρες μου να ανεβάσω την τέλεια φωτογραφία που έβγαλα μαζί τους, δεν ξέρω αν τους αρέσει δεν ξέρω αν το εγκρίνουν». Όπως θα ρωτούσα λοιπόν την κολλητή μου ή τον πατέρα μου αν μου επιτρέπει να ανεβάσω μια φωτογραφία που βγάλαμε μαζί, έτσι θα περιμένω μέχρι να μπορεί να αποφασίσει η κάθε μία για τον εαυτό της, να έχει τα δικά της social media και να ανεβάσει εκείνη την φωτογραφία μας μαζί. Και τότε πιστέψτε με θα νιώσω πολύ μεγαλύτερη περηφάνια.

✌️ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΙΔΙΟΙ

Μπορεί κάποιοι να είστε εντελώς αντίθετοι. Μπορεί κάποιοι να είστε κάπου στη μέση. Σας καταλαβαίνω όλους. Απλά ήθελα να εκθέσω την αλήθεια μου και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε, χωρίς να πρέπει απαραίτητα να ξέρουν όλοι το πρόσωπό τους, επειδή έχουν γνωστό πατέρα. Ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει Ό,ΤΙ θέλει. Απλά είμαι της άποψης πως ο καθένας κάνει ό,τι θέλει με την δική του ζωή, όχι με του παιδιού του. Το παιδί δεν είναι ιδιοκτησία. Ούτε ο γονιός ιδιοκτήτης. Ο γονιός είναι εκεί για να στηρίξει, να μεγαλώσει και να δημιουργήσει έναν ελεύθερο άνθρωπο. Αυτή είναι η γνώμη μου.

😂Και τώρα περιμένω τον χαμό στα σχόλια!

Είμαι έτοιμη αλήθεια!! 😂»



