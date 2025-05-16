Tι ακριβώς κάνει μια «ευτυχισμένη πόλη»; Σε αυτή την ερώτηση προσπάθησαν να δώσουν απάντηση οι ερευνητές. Το «Ινστιτούτο Ποιότητας Ζωής» με έδρα το Λονδίνο παρουσιάζει στον τελευταίο «Δείκτη Ευτυχισμένων Πόλεων», τις πόλεις με τους πιο ευτυχισμένους κατοίκους.

Στην αξιολόγηση περιλαμβάνονται έξι τομείς: Η εγγύτητα με τους πολίτες, η ποιότητα του περιβάλλοντος, η υγειονομική περίθαλψη, η κινητικότητα, η χρηστή διακυβέρνηση και η οικονομική σταθερότητα.

Η λίστα με τις 10 πιο ευτυχισμένες πόλεις

1. Κοπεγχάγη

2. Ζυρίχη

3. Σιγκαπούρη

4. Άαρχους

5. Αμβέρσα

6. Σεούλ

7. Στοκχόλμη

8. Ταϊπέπι

9. Μόναχο

10. Ρότερνταμ

1. Κοπεγχάγη, Δανία

Πρώτη έρχεται η Δανία η οποία κατατάσσεται συχνά στον δείκτη των πιο ευτυχισμένων χωρών , επομένως ίσως δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η πρωτεύουσά της έλαβε την υψηλότερη συνολική βαθμολογία. Η Κοπεγχάγη βαθμολογείται εξαιρετικά καλά στην κατηγορία Περιβάλλον για τους χώρους πρασίνου που διαθέτει, τη βιωσιμότητα και τη διαχείριση των αποβλήτων, και στην κατηγορία Οικονομία, η οποία λαμβάνει υπόψη παράγοντες όπως το ΑΕΠ, ο μέσος μισθός και η συνολική καινοτομία και η διεθνής παρουσία εταιρειών.

Η πόλη αξιολογήθηκε επίσης πολύ καλά στην κατηγορία Πολίτες, η οποία περιλαμβάνει πολιτιστικούς πόρους όπως βιβλιοθήκες και μουσεία, καθώς και συμμετοχή και εκδηλώσεις κατοίκων.

Οι κάτοικοι εκτιμούν επίσης την έμφαση που δίνει η Κοπεγχάγη σε εναλλακτικά και ασφαλή μέσα μεταφοράς. Σχεδόν το ένα τρίτο ή και περισσότερο του πληθυσμού χρησιμοποιεί ποδήλατο.

2. Ζυρίχη, Ελβετία

Η Ζυρίχη έλαβε τη δεύτερη υψηλότερη θέση στον δείκτη. Η μεγαλύτερη πόλη της Ελβετίας έλαβε ιδιαίτερα υψηλές βαθμολογίες στην κατηγορία Πολίτες, καθώς και στην κατηγορία Διακυβέρνηση, η οποία μετρά τη συμμετοχή των πολιτών στις κυβερνητικές πολιτικές και την πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες για τη βελτίωση της ζωής των κατοίκων.

Αυτή η συνολική ευκολία διαβίωσης την κάνει πολύ πιο ξέγνοιαστη, σύμφωνα με τους κατοίκους.

Η πόλη έχει επίσης σαφείς κανόνες και οδηγίες. που σημαίνει ότι όλοι μένουν εντός των ορίων του νόμου και των κανόνων, διατηρώντας τις υποδομές όπως οι δρόμοι και οι δημόσιες συγκοινωνίες εύτακτες και καθαρές.

3. Σιγκαπούρη

Η Σιγκαπούρης συχνά κατατάσσεται υψηλά σε διάφορους δείκτες, ειδικά ως μία από τις πιο ευτυχισμένες χώρες στην Ασία λόγω της ευκολίας διεξαγωγής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, της καθαριότητας και των υποδομών της. Στον Δείκτη Πιο Ευτυχισμένων Πόλεων του 2025, σημείωσε ιδιαίτερα καλή βαθμολογία στο νεοσύστατο μετρικό σύστημα Υγείας, το οποίο παρακολουθεί τη συνολική ασφάλεια, τις πρωτοβουλίες δημόσιας υγείας, όπως οι εμβολιασμοί και η οικονομική προστασία για τα έξοδα υγείας.

Κατατάχθηκε επίσης υψηλά στη Διακυβέρνηση, μια μέτρηση όπου οι κάτοικοι έχουν δει πολιτικές να μειώνουν το βάρος του κόστους ζωής που μαστίζει άλλες πόλεις σε όλο τον κόσμο.

Οι κάτοικοι εκτιμούν επίσης τον τρόπο με τον οποίο οι υποδομές της πόλης διευκολύνουν την απόλαυση της ζωής.

4. Άαρχους, Δανία

Ως η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Δανίας, το Άαρχους συχνά αποκαλείται η «μικρότερη μεγάλη πόλη στον κόσμο», κάτι που βοηθά τους κατοίκους να παραμένουν ευχαριστημένοι συνδυάζοντας τις αστικές ανέσεις με την αίσθηση μιας μικρής κοινότητας. Η πόλη σημείωσε καλή βαθμολογία σε όλες τις μετρήσεις, αλλά ιδιαίτερα στους Πολίτες, το Περιβάλλον και την Υγεία.

Διαθέτει ολοκληρωμένους ποδηλατόδρομους, χώρους πρασίνου και δωρεάν δημόσιες εκδηλώσεις που ενισχύουν το αίσθημα κοινότητας. Η πόλη υπερηφανεύεται επίσης για πρωτοβουλίες που λαμβάνει σε θέματα βιωσιμότητας, όπως η τηλεθέρμανση και τα προγράμματα μετατροπής αποβλήτων σε ενέργεια, ενώ η υγειονομική περίθαλψη και η εκπαίδευση είναι προσβάσιμες και υψηλής ποιότητας. Έχοντας πολλά πανεπιστήμια, η πόλη αποπνέει επίσης μια αίσθηση ενέργειας που προκύπτει ιδιαίτερα μετά τον μακρύ χειμώνα της Δανίας.

5. Αμβέρσα, Βέλγιο

Η Αμβέρσα κατάφερε να ξεπεράσει τις Βρυξέλλες, στον δείκτη Ευτυχισμένων Πόλεων, σημειώνοντας τις υψηλότερες βαθμολογίες στις κατηγορίες Πολίτες, Κυβέρνηση και Περιβάλλον. Οι κάτοικοι επαινούν τις αξιόπιστες δημόσιες συγκοινωνίες, την ασφαλή και εύκολη χρήση ποδηλάτου και το μικρό της μέγεθος - όλα αυτά κάνουν τις μετακινήσεις γρήγορες και εύκολες.

Σημειώνει επίσης ότι η πόλη επενδύει σε προοδευτικές πολιτικές όπως η υποστήριξη των εργαζόμενων οικογενειών, η κοινωνική στέγαση και η βιωσιμότητα που κάνουν τη ζωή ευκολότερη και πιο ευχάριστη.

Σε ποια θέση βρίσκεται η Αθήνα

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 183η θέση από τις συνολικά 200 πόλεις που περιλαμβάνει ο δείκτης, μια θέση καθόλου καλή στην κατάταξη.





