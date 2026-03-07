Λογαριασμός
Ιαπωνία: «Ράλι» υπουργού μετα από αργοπορία... 5 λεπτών και «διάγγελμα» για να ζητήσει συγγνώμη από τον λαό- Δείτε βίντεο

Υπουργός στην Ιαπωνία έτρεχε «σαν να μην υπάρχει αύριο» επειδή άργησε πέντε λεπτά και ζήτησε συγγνώμη από όλη τη χώρα για την καθυστέρηση

Ιαπωνία: Υπουργός άργησε 5 λεπτά, έτρεχε και ζήτησε δημόσια συγγνώμη από το λαό

Μία -για τον περισσότερο κόσμο- ασήμαντη καθυστέρηση στην Ιαπωνία έγινε αφορμή για «διάγγελμα συγγνώμης» προς τον λαό της χώρας.

Υπουργός της ιαπωνικής κυβέρνησης έφτασε πέντε λεπτά αργότερα σε συνάντηση με την πρωθυπουργό Σαναέ Τακαΐτσι και αμέσως μετά προχώρησε σε δημόσια ανακοίνωση όπου και ζήτησε συγγνώμη προς τους πολίτες.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, εξήγησε ότι η μικρή καθυστέρηση οφειλόταν σε κυκλοφοριακή συμφόρηση. Παρότι το περιστατικό είναι τυπικά ασήμαντο- τουλάχιστον για τη δυτική κουλτούρα- η υπουργός θεώρησε απαραίτητο να δώσει δημόσια εξήγηση.

Το περιστατικό σχολιάστηκε στα μέσα ενημέρωσης, καθώς στην Ιαπωνία η ακρίβεια στον χρόνο θεωρείται σχεδόν… εθνική αρετή, με αποτέλεσμα ακόμη και μια καθυστέρηση λίγων λεπτών να συνοδεύεται από επίσημη απολογία.

