Ιαπωνία: Υπουργός άργησε 5 λεπτά, έτρεχε και ζήτησε δημόσια συγγνώμη από το λαό

Μία -για τον περισσότερο κόσμο- ασήμαντη καθυστέρηση στην Ιαπωνία έγινε αφορμή για «διάγγελμα συγγνώμης» προς τον λαό της χώρας.

Υπουργός της ιαπωνικής κυβέρνησης έφτασε πέντε λεπτά αργότερα σε συνάντηση με την πρωθυπουργό Σαναέ Τακαΐτσι και αμέσως μετά προχώρησε σε δημόσια ανακοίνωση όπου και ζήτησε συγγνώμη προς τους πολίτες.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, εξήγησε ότι η μικρή καθυστέρηση οφειλόταν σε κυκλοφοριακή συμφόρηση. Παρότι το περιστατικό είναι τυπικά ασήμαντο- τουλάχιστον για τη δυτική κουλτούρα- η υπουργός θεώρησε απαραίτητο να δώσει δημόσια εξήγηση.

Το περιστατικό σχολιάστηκε στα μέσα ενημέρωσης, καθώς στην Ιαπωνία η ακρίβεια στον χρόνο θεωρείται σχεδόν… εθνική αρετή, με αποτέλεσμα ακόμη και μια καθυστέρηση λίγων λεπτών να συνοδεύεται από επίσημη απολογία.

🚨 A Japanese minister arrived 5 minutes late — and apologized to the entire country



A minister in Japan arrived five minutes late to a meeting with the Prime Minister and immediately issued a public apology to the people.



Speaking to the press, she explained that the delay was… pic.twitter.com/xYbg0WCV6c — NEXTA (@nexta_tv) March 7, 2026

