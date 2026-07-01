Πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, και τραυματίστηκαν σοβαρά, από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε την Τετάρτη σε πολυκατοικία στην Αμβέρσα του Βελγίου, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. Ένοικοι σκαρφάλωσαν από το μπαλκόνι σε παράθυρο για να διαφύγουν.

JUST IN: Multiple people dead, several others seriously injured after an apartment building fire in Antwerp, Belgium. pic.twitter.com/xBSQ5kTbdO July 1, 2026

Σύμφωνα με την αστυνομία, το δεκαώροφο κτίριο στέγαζε περισσότερους από 200 ενοίκους. Η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από ένα φρεάτιο ηλεκτρικού ρεύματος.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, η φωτιά πιθανότατα ξεκίνησε από τον όγδοο όροφο, αν και αυτό δεν μπορεί ακόμη να επιβεβαιωθεί. Γύρω στις 11:00 π.μ. (12 μ.μ. ώρα Ελλάδας), αναφέρθηκε ότι υπήρχαν τουλάχιστον δεκατρείς τραυματίες.

Verschrikkelijk welke ramp zich voordoet in Antwerpen. Mijn medeleven aan de slachtoffers en hun families. Heel veel goede moed aan de dappere mensen van de hulpdiensten en sterkte aan alle betrokkenen gewenst. pic.twitter.com/8PdCFYmDYh — Tom Van Grieken (@tomvangrieken) July 1, 2026

Η πυροσβεστική υπηρεσία εξακολουθεί να αναζητά πιθανά θύματα μέσα στο κτίριο. Προς το παρόν δεν είναι σαφές πόσα άτομα βρίσκονται ακόμα μέσα.

Η αιτία της πυρκαγιάς δεν είναι ακόμη γνωστή. Γύρω στις 12:00 μ.μ. (1 μ.μ. ώρα Ελλάδας) η πυροσβεστική υπηρεσία ανέφερε ότι οι φλόγες δεν είχαν ακόμη τεθεί υπό έλεγχο.

«Η φωτιά δεν έχει ακόμη σβήσει και δεν έχει τεθεί ακόμη υπό έλεγχο. Αρχικά πιστεύαμε ότι η πηγή της πυρκαγιάς βρισκόταν στον όγδοο όροφο, αλλά προς το παρόν είναι δύσκολο να το επιβεβαιώσουμε», είπε η εκπρόσωπος της πυροσβεστικής.

Antwerpen -- Meerdere doden bij brand in appartementsgebouw op Linkeroever, brandweer zoekt nog naar slachtoffershttps://t.co/yIPJTmgrw1 — 🇺🇦 Jassogne (@jassogne) July 1, 2026

Πυροσβεστικές υπηρεσίες από διάφορες περιοχές, έχουν κληθεί να παράσχουν βοήθεια.

Οι εικόνες δείχνουν πυκνό μαύρο καπνό να ανεβαίνει από το κτίριο. Συνιστάται έντονα στους κατοίκους της περιοχής να κρατούν τα παράθυρα και τις πόρτες κλειστά λόγω του καπνού και να αποφεύγουν την περιοχή γύρω από το συμβάν.

Grote brand in woontoren Antwerpen: meerdere dodelijke slachtoffers en gewondenhttps://t.co/8hHoMttVAX Interessant 🤔! Ik ben blut, zie de noodzaak om vluchtladder kopen, ik neem mijn 👶 van 149 cm op mijn heup mee! Voor nu springen op grasveld, ik onder & mama boven op mij 🤔! — Christian Laurens Lucas aka Beruchte BigChrisLucas (@CLLaBeruchteBCL) July 1, 2026

«Πρώτα κόπηκε το ρεύμα, 3 λεπτά αργότερα ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός πυρκαγιάς. Μέχρι τότε, υπήρχε ήδη καπνός στους διαδρόμους. Η πυροσβεστική υπηρεσία μας έσωσε από τον 10ο όροφο χρησιμοποιώντας μια σκάλα» δήλωσε ένοικος σε βελγικά ΜΜΕ. «Προσπαθήσαμε να κατέβουμε μόνοι μας, αλλά δεν μπορούσαμε πλέον να αντέξουμε (τον καπνό). Οδηγηθήκαμε στο διαμέρισμά μας και περιμέναμε στη βεράντα. Περίπου 10 λεπτά αργότερα, η πυροσβεστική υπηρεσία ήρθε να μας σώσει από τη βεράντα με την πυροσβεστική της σκάλα» πρόσθεσε.

«Πολλοί ηλικιωμένοι ζουν στο κτίριο... Έχω την εντύπωση ότι εξακολουθούν να το εκκενώνουν αυτή τη στιγμή» είπε.

Μερικοί άνθρωποι είναι επίσης πολύ ανήσυχοι επειδή δεν γνωρίζουν αν η οικογένειά τους ήταν στο σπίτι τη στιγμή της πυρκαγιάς. «Η μητέρα μου μένει στον 5ο όροφο. Δεν ξέρω αν ήταν σπίτι και πού βρίσκεται τώρα. Ανησυχώ και προς το παρόν δεν έχω περισσότερες πληροφορίες».

Πηγή: skai.gr

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