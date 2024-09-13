Η Χιλιανή συγγραφέας Ιζαμπέλ Αλιέντε, μια από τις πιο πολυδιαβασμένες ισπανόφωνες συγγραφείς της Λατινικής Αμερικής, θα αποκτήσει τη δική της κούκλα Μπάρμπι, από ανακυκλωμένο πλαστικό, μαζί με το σκυλάκι της, την Πέρλα και μια μινιατούρα του πρώτου μυθιστορήματος της.

Η αμερικανική εταιρεία παιχνιδιών Mattel Inc θα ρίξει στην αγορά την κούκλα «Ιζαμπέλ Αλιέντε», ντυμένη με κόκκινο φουστάνι και μεγάλα σκουλαρίκια, στο πλαίσιο της σειράς «Γυναίκες που εμπνέουν». Ήδη στη σειρά αυτή κυκλοφορούν κούκλες της ποιήτριας Μάγιας Αγγέλου, της δημοσιογράφου Άιντα Μπ. Γουέλς και της τραγουδίστριας Σίλια Κρουζ.

«Επαινώ την πρωτοβουλία της μάρκας Μπάρμπι να εμπνεύσει την επόμενη γενιά με τις ιστορίες των αφανών ηρωίδων. Θέλω τα παιδιά να στοχεύουν ψηλά», ανέφερε η συγγραφέας στην ανακοίνωσή της.

Λίγα λόγια για την Ιζαμπέλ Αλιέντε

Τα έργα της Αλιέντε συχνά αναμιγνύουν ιστορικά γεγονότα με φανταστικά και με στοιχεία μαγικού ρεαλισμού. Το πρώτο βιβλίο της, το «Σπίτι των πνευμάτων», κυκλοφόρησε το 1982 και έγινε αμέσως μπεστ-σέλερ. Από τότε, έχει γράψει δεκάδες μυθιστορήματα, διηγήματα και τα απομνημονεύματά της, βιβλία που έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από 40 γλώσσες.

Η Αλιέντε έφυγε στη Βενεζουέλα το 1973 όταν ο Χιλιανός πρόεδρος Σαλβαδόρ Αλιέντε, που ήταν εξάδελφος του πατέρα της, ανατράπηκε με το πραξικόπημα του στρατηγού Αουγούστο Πινοτσέτ. Στη συνέχεια έζησε στις ΗΠΑ για περισσότερα από 30 χρόνια, όπου δίδαξε λογοτεχνία και αγωνίστηκε για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

«Οι ιστορίες έχουν απίστευτη δύναμη. Προκαλούν το μυαλό και αγγίζουν την καρδιά μας, μας συνδέουν με άλλους ανθρώπους και μας διδάσκουν ότι δεν είμαστε μόνοι στο ταξίδι της ζωής», είπε.

Η συγγραφέας θα εμφανιστεί και στο πρώτο podcast της σειράς Μπάρμπι, όπου καλεσμένες είναι επίσης η Κάτια Ετσαζαρέτα, η πρώτη Μεξικανή που ταξίδεψε στο διάστημα, η αθλήτρια του καλλιτεχνικού πατινάζ Κρίστι Γιαμαγκούτσι και η χορεύτρια, ηθοποιός και παραγωγός Ντέμπι Άλεν.

