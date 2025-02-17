Η βασίλισσα της Ιορδανίας, Ράνια, έγινε ξανά γιαγιά

Η βασιλική οικογένεια της Ιορδανίας πλέει σε πελάγη ευτυχίας, καθώς η πριγκίπισσα Ιμάν και ο σύζυγός της, Δημήτρης (Τζαμίλ) Αλέξανδρος Θερμιώτης, καλωσόρισαν το πρώτο τους παιδί, ένα υγιέστατο κοριτσάκι, την Αμίνα.

Η χαρμόσυνη είδηση ανακοινώθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τη βασίλισσα Ράνια σε κοινή ανάρτηση μεν το βασιλικό Οίκο της Ιορδανίας όπου μοιράστηκε τρυφερά στιγμιότυπα από την πρώτη συνάντηση της οικογένειας με το μωρό.

«Είμαστε ευγνώμονες και γεμάτοι χαρά που γνωρίσαμε την Αμίνα, τη νεότερη ευλογία της οικογένειάς μας. Συγχαρητήρια, Τζαμίλ και Ιμάν -είθε ο Θεός να σας ευλογεί εσάς και το πολύτιμο κοριτσάκι σας» έγραψε χαρακτηριστικά.

Η γέννηση της Αμίνα έλαβε χώρα την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου στο βασιλικό νοσοκομείο της 'Ακαμπα.

«Συγχαίρω την αγαπημένη μου Ιμάν και τον αγαπημένο Τζαμίλ για τη γέννηση της κόρης τους, Αμίνα» έγραψε ο βασιλιάς Αμπντάλα στην ανάρτησή του στο X εκφράζοντας στη συνέχεια την ευγνωμοσύνη του προς τον Θεό και τις ευχές του για την ευημερία της μικρής. Συνόδευσε μάλιστα την ανάρτηση με ένα στιγμιότυπο που τον δείχνει να κρατά τρυφερά την εγγονή του.

أبارك لغاليتي إيمان والعزيز جميل بمولودتهما أمينة. نحمد الله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ونسأله تعالى أن يحفظها ويجعلها من الصالحين



الله يحماك جدو pic.twitter.com/jPetOPy6hD — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) February 16, 2025

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αμίνα δεν θα φέρει τον τίτλο της πριγκίπισσας, εκτός εάν ο βασιλιάς αποφασίσει να της τον απονείμει, σύμφωνα με το People.

Ο πρίγκιπας Χουσεΐν και διάδοχος του θρόνου, έσπευσε να επισκεφτεί την αδελφή του στο νοσοκομείο αμέσως μετά την επιστροφή του από επίσημη επίσκεψη στην Αίγυπτο.

«Καλωσόρισες στην οικογένεια, Αμίνα» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του. «Εύχομαι να είσαι πηγή χαράς για τους γονείς σου και μια στοργική αδελφή και φίλη ζωής για την κόρη μου» συμπλήρωσε.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα που συνόδευσε την ανάρτηση διακρίνεται η σύζυγός του πριγκίπισσα Ράτζουα, να ποζάρει ανάμεσα σε εκείνον και τον Τζαμίλ Θερμιώτη, με τους δύο άνδρες να κρατούν τρυφερά τις κόρες τους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.