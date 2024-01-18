«This Is Me… Now»: Η Jennifer Lopez κάνει τα πάντα για την αγάπη – Δείτε το trailer της ταινίας

Η Τζένιφερ Λόπεζ μοιράζεται τη δική της ιστορία αγάπης με τους θαυμαστές της δίνοντας στη δημοσιότητα ένα εκπληκτικό πρώτο τρέιλερ διάρκειας δύο λεπτών για τη νέα της ταινία με τίτλο «This is Me... Now: A Love Story». Θα κυκλοφορήσει στις 16 Φεβρουαρίου παράλληλα με το πολυαναμενόμενο ένατο άλμπουμ της μετά από δέκα χρόνια από την τελευταία της δισκογραφική δουλειά.

«Έχω χρόνια να είμαι τόσο νευρική, ενθουσιασμένη, φοβισμένη και ενθουσιασμένη για να μοιραστώ κάτι μαζί σας!!! Η ιστορία του ταξιδιού από το «This Is Me... Then» στο «This Is Me... Now» είναι το πιο προσωπικό πράγμα που έχω κάνει ποτέ» γράφει στην ανάρτησή της στο Ιnstagram η Λόπεζ.

«Η μουσική εμπειρία συνεχίζεται στις 16 Φεβρουαρίου, όταν θα κυκλοφορήσει το άλμπουμ «This Is Me… Now» και το «This Is Me…Now: A Love Story», το νέο μου Amazon Original που θα προβάλλεται στο Prime Video», πρόσθεσε.

Ένα καστ αστέρων συμμετέχει στην ταινία που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον σύζυγό της Μπεν Άφλεκ και τους Τρέβορ Νόα, Φατ Τζο, Κιμ Πέτρας, Post Malone, Σοφία Βεργκάρα και Τζένιφερ Λιούις.

Η σταρ συνέγραψε το σενάριο μαζί με τους Ματ Γουόλτον και Κρίς Σάφερ, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο βραβευμένος με Grammy Ντέιβ Μέγιερς, όπως αναφέρει το «People».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

