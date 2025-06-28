Βρέθηκε αγοραστής έπαυλης που θυμίζει γαλλικό κάστρο, η οποία κάποτε ήταν ιδιοκτησία του εμβληματικού ηθοποιού, τραγουδιστή και κωμικού Μπινγκ Κρόσμπι.

Ο Κρόσμπι έζησε στην κατοικία στο Χίλσμπορο της Καλιφόρνια από τον Δεκέμβριο του 1965 μέχρι τον θάνατό του το 1977. Μετά τον θάνατο της δεύτερης συζύγου του, Κάθριν (Γκραντ) Κρόσμπι, τα παιδιά του ζευγαριού διέθεσαν το ακίνητο των 2.200 στρεμμάτων προς πώληση για 40 εκατομμύρια δολάρια τον Φεβρουάριο.

Όμως, όπως αναφέρει η Mansion Global ο αγοραστής εμφανίστηκε όταν η τιμή πώλησής του μειώθηκε στα 25 εκατομμύρια δολάρια.

Με μεγαλοπρεπή πρόσοψη από λευκά και γκρι τούβλα, η έπαυλη των 1.300 τετραγωνικών μέτρων στεγάζει 11 υπνοδωμάτια, 10 μπάνια και περίτεχνους χώρους καθιστικού που περιλαμβάνουν ένα δωμάτιο καπνιστών με ενσωματωμένο μπαρ, μια βιβλιοθήκη με ξύλινη επένδυση και μια τραπεζαρία με τριανταφυλλιές ζωγραφισμένες από τον καλλιτέχνη του Σαν Φρανσίσκο, Αλ Προυμ.

Μεγάλα τζάκια και εντυπωσιακά ξυλόγλυπτα βρίσκονται σε όλο το σπίτι. Αφού μετακόμισε, η οικογένεια Κρόσμπι ανακαίνισε την αρχοντική κατοικία του 1920 με αντίκες του 17ου αιώνα από τη συλλογή του μεγιστάνα των εκδόσεων και οικογενειακού φίλου Γουίλιαμ Ράντολφ Χιρστ συμπεριλαμβανομένου ξύλινου κιγκλιδώματος και ξύλινων επενδύσεων που προέρχονται από παλιό αρχοντικό.

Η ταυτότητα του αγοραστή δεν δημοσιοποιήθηκε, αλλά εκπρόσωπός του δήλωσε στο Mansion Global ότι είναι κάτοικος της περιοχής που «επιμένει στη διατήρηση του χαρακτήρα και της ιστορίας της κατοικίας στην επόμενη γενιά».

Το Χίλσμπορο της Καλιφόρνια είναι μια μικρή πόλη σε μικρή απόσταση με το αυτοκίνητο από το Σαν Φρανσίσκο και είναι γεμάτη αρχοντικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

