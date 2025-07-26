Η πολυτελής αγροικία της Έλεν Ντε Τζένερις με ελικοδρόμιο και παμπ πωλείται

Η διάσημη τηλεπαρουσιάστρια, ηθοποιός και κωμικός Έλεν Ντε Τζένερις (Ellen DeGeneres) και η σύζυγός της, Πόρσια ντε Ρόσι (Portia de Rossi), αποφάσισαν να αποχωριστούν την εντυπωσιακή τους έπαυλη στην ειδυλλιακή επαρχία Κότσγουλντς, μόλις ένα χρόνο μετά τη μετακόμισή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το ζευγάρι, που πριν διέμενε στην Καλιφόρνια, αγόρασε το ονειρικό κτήμα των 43 στρεμμάτων, την άνοιξη του 2024 καταβάλλοντας 20 εκατομμύρια δολάρια και προχώρησε σε μία εκτεταμένη ανακαίνιση σύμφωνα με την Wall Street Journal. Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ η εκτίμηση των εργολάβων για την αποπεράτωση των εργασιών ήταν από 12 έως 18 μήνες η Ντε Τζένερις και η σύζυγός της, επιστράτευσαν ένα συνεργείο 70 εργατών και την ολοκλήρωσαν σε λιγότερο από πέντε μήνες. Ωστόσο έμειναν μόνο ένα μήνα πριν αποφασίσουν να επαναπροωθήσουν την αγροικία του 18ου αιώνα στην αγορά.

#BREAKING: Ellen DeGeneres and her wife, Portia de Rossi, have officially listed their Kitesbridge Farm estate in the Cotswolds, United Kingdom, for approximately $30 million.



The 43‑acre property, featuring a six‑bedroom main house, two‑bedroom guest cottage, party barn with… pic.twitter.com/5QFL74eRIK — upuknews (@upuknews1) July 23, 2025

«Όταν αποφασίσαμε να ζήσουμε εδώ μόνιμα, ξέραμε ότι η Πόρσια δεν μπορούσε να ζήσει χωρίς τα άλογά της. Χρειαζόμασταν ένα σπίτι που να έχει εγκαταστάσεις για άλογα και βοσκοτόπια για αυτά» ανέφερε η σταρ της αμερικανικής τηλεόρασης, σε δήλωσή της στην εφημερίδα, μέσω του οίκου Sotheby's, η οποία ήδη αγόρασε ένα πολύ μεγαλύτερο σπίτι στη περιοχή, εμπνευσμένο από την Ιαπωνία και με διαμορφωμένους χώρους για τα άλογα της ντε Ρόσι.

Με εντυπωσιακούς πέτρινους τοίχους να αποτελούν το σήμα κατατεθέν της, η πολυτελής αγροικία, πωλείται για περίπου 30 εκατομμύρια δολάρια (£22,5 εκατ.). Την πώληση έχει αναλάβει ο Άντριου Μπαρνς (Andrew Barnes) για λογαριασμό της UK Sotheby’s International Realty.

Βρίσκεται στο χωριό Σουίνμπρουκ, της Οξφορντσάιρ, μία ειδυλλιακή περιοχή με καταπράσινους λόφους και λιβάδια γεμάτα αγριολούλουδα. Περίπου δύο ώρες οδικώς από το Λονδίνο, το ακίνητο εκτείνεται σε 1.500 τετραγωνικά μέτρα ενώ αποτελείται από διάφορες κατασκευές, μερικές από τις οποίες συνδέονται με κλειστούς γυάλινους διαδρόμους. Το κυρίως σπίτι διαθέτει έξι υπνοδωμάτια συμπεριλαμβανομένης μιας πολυτελούς κύριας σουίτας με μοναδικές μαρμάρινες λεπτομέρειες ενώ συνδέεται με έναν ξενώνα δύο υπνοδωματίων. Το κτήμα διαθέτει ελικοδρόμιο, γυμναστήριο με θερμαινόμενη πισίνα, έναν αχυρώνα διαμορφωμένο σε παμπ για πάρτι με μία μικρή κουζίνα και θερμαινόμενο γκαράζ πέντε αυτοκινήτων.

Σημειώνεται ότι η περιοχή φιλοξενεί πολλά διάσημα πρόσωπα όπως τους Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ (David & Victoria Beckham), Τζέρεμι Κλάρκσον (Jeremy Clarkson) και Κέιτ Μος (Kate Moss) ενώ και ο βασιλιάς Κάρολος Γ' είναι ιδιοκτήτης του Highgrove House που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

