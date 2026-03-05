Η «απελευθέρωση της θηλής» στο κόκκινο χαλί: Οι σταρ που ξεχώρισαν με τολμηρά ντεκολτέ...

Κυριάρχησε στο κόκκινο χαλί στις αρχές της δεκαετίας του 2010 και τώρα το «side boob» ή το κίνημα… «απελευθέρωση της θηλής» επιστρέφει δυναμικά ως τάση.

Αν και σταρ όπως η Γκουίνεθ Πάλτροου και η Κέιτ Χάντσον βοήθησαν να γίνει δημοφιλές το συγκεκριμένο είδος ντεκολτέ πριν από μερικά χρόνια, σήμερα γνωρίζει μια νέα αναγέννηση στις λαμπερές εμφανίσεις των βραβείων, με προσωπικότητες όπως η Ρεμπέκα Φέργκιουσον, η Τεγιάνα Τέιλορ και η Τζένα Ορτέγκα να το υιοθετούν στο κόκκινο χαλί.

Από μια τολμηρή στιγμή των κλαμπ και των κόκκινων χαλιών της δεκαετίας του ’90, τα κοψίματα που αποκαλύπτουν το πλάι του στήθους έγιναν συνώνυμα ενός σέξι μινιμαλισμού. Σήμερα, οι σχεδιαστές δημιουργούν «κοψίματα» σε φορέματα και αυστηρά ραμμένα σύνολα που αποκαλύπτουν τη γραμμή του στήθους στο πλάι.

Το «αερικό» Τζένα Ορτέγκα

Το φόρεμα της ηθοποιού διέθετε ένα διακριτικό άνοιγμα στο πλάι του στήθους, που πρόσθετε μια τολμηρή πινελιά χωρίς να επιβαρύνει τη σιλουέτα της.

Τεγιάνα Τέιλορ

Ένα ασύμμετρο φόρεμα με διακριτικό «κόψιμο» στο πλάι που ανέδειξε την αθλητική σιλουέτα της ηθοποιού.

Αριάνα Γκράντε

Η εκδοχή της Αριάνα ισορροπούσε το χαρακτηριστικό high-fashion ύφος της με την απλότητα, κρατώντας την πλάγια αποκάλυψη του στήθους διακριτική και κομψά πλαισιωμένη.

Έμα Στόουν

Η προσέγγιση της ηθοποιού ήταν συγκρατημένη και εκλεπτυσμένη. Οι λεπτομέρειες στα πλαϊνά ήταν ελάχιστες και συνδυάστηκαν με κλασική ραπτική.

Άνα ντε Άρμας

Το φόρεμά της είχε ένα υπέροχο «κόψιμο» στο πλάι, ενώ το υπόλοιπο φόρεμα ήταν απλό και κομψό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.