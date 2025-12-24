Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μόνη και εκθαμβωτική: Η Νικόλ Κίντμαν επιστρέφει στην Αυστραλία με εμφάνιση που μαγνητίζει τα βλέμματα

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με δημοσιεύματα στα διεθνή μέσα, ο Κιθ Έρμπαν φέρεται να περνά μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο μετά το τέλος του γάμου τους

Η Νικόλ Κίντμαν

Η Νικόλ Κίντμαν έκανε την πρώτη της δημόσια χριστουγεννιάτικη εμφάνιση στο Σίδνεϊ, λίγους μήνες μετά τον πολυσυζητημένο χωρισμό της από τον σύζυγό της, Κιθ Έρμπαν, στρέφοντας επάνω της όλα τα βλέμματα.

Η εμβληματική Αυστραλή ηθοποιός, 58 ετών, έδειχνε πιο λαμπερή και γαλήνια από ποτέ, αποδεικνύοντας ότι παραμένει ένα από τα πιο δυνατά ονόματα της διεθνούς σκηνής.

Κομψότητα, λάμψη και οικογενειακές στιγμές

Για την περίσταση, η Νικόλ Κίντμαν επέλεξε ένα κλασικό, αέρινο φόρεμα, το οποίο συνδύασε με ανοιχτά παπούτσια. Στο πλευρό της είχε τις δύο έφηβες κόρες της, τη Sunday και τη Faith, με τις οποίες μοιράστηκε στιγμές χαλάρωσης και γέλιου. Το σύνολο ολοκληρώθηκε με διακριτικά χρυσά κοσμήματα και φυσικό μακιγιάζ που ανέδειξε τη χαρακτηριστική της επιδερμίδα.

Νικόλ Κίντμαν-Κιθ Έρμπαν

Ο Κιθ Έρμπαν και ο χωρισμός

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με δημοσιεύματα στα διεθνή μέσα, ο Κιθ Έρμπαν φέρεται να περνά μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο μετά το τέλος του γάμου τους. Πηγές αναφέρουν ότι ο 58χρονος μουσικός νιώθει απομονωμένος και αναλογίζεται αν ο χωρισμός ήταν ένα μεγάλο λάθος.

«Έχει χάσει όχι μόνο τη σύζυγό του, αλλά και την καλύτερή του φίλη», ανέφερε πηγή στο περιοδικό «Woman’s Day», προσθέτοντας πως τα οικονομικά βάρη και οι επαγγελματικές υποχρεώσεις τον πιέζουν έντονα.

Η Νικόλ Κίντμαν

Ο καλλιτέχνης βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο της δημοσιότητας μετά από ιδιωτική εμφάνισή του σε εκδήλωση στο Mar-a-Lago, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις και συζητήσεις. Παράλληλα, η Νικόλ Κίντμαν, σύμφωνα με πηγή του «People», είχε προετοιμαστεί ψυχολογικά για τη στιγμή που ο χωρισμός θα γινόταν δημόσιος, εστιάζοντας πλέον στο μέλλον και στην ανατροφή των παιδιών της.

Ο χωρισμός του ζευγαριού επιβεβαιώθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου, με την ηθοποιό να καταθέτει αίτηση διαζυγίου επικαλούμενη αγεφύρωτες διαφορές. Όπως αναφέρουν πηγές, η ρήξη ήταν αποτέλεσμα μιας μακράς περιόδου απομάκρυνσης λόγω απαιτητικών επαγγελματικών υποχρεώσεων. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Νικόλ Κίντμαν
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
69 0 Bookmark