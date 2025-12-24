Η Νικόλ Κίντμαν έκανε την πρώτη της δημόσια χριστουγεννιάτικη εμφάνιση στο Σίδνεϊ, λίγους μήνες μετά τον πολυσυζητημένο χωρισμό της από τον σύζυγό της, Κιθ Έρμπαν, στρέφοντας επάνω της όλα τα βλέμματα.

Η εμβληματική Αυστραλή ηθοποιός, 58 ετών, έδειχνε πιο λαμπερή και γαλήνια από ποτέ, αποδεικνύοντας ότι παραμένει ένα από τα πιο δυνατά ονόματα της διεθνούς σκηνής.

Nicole Kidman showcases her timeless beauty as she attends her first Christmas party in Sydney following her shock split with Keith Urban https://t.co/Xpe0KH4Weq — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 24, 2025

Κομψότητα, λάμψη και οικογενειακές στιγμές

Για την περίσταση, η Νικόλ Κίντμαν επέλεξε ένα κλασικό, αέρινο φόρεμα, το οποίο συνδύασε με ανοιχτά παπούτσια. Στο πλευρό της είχε τις δύο έφηβες κόρες της, τη Sunday και τη Faith, με τις οποίες μοιράστηκε στιγμές χαλάρωσης και γέλιου. Το σύνολο ολοκληρώθηκε με διακριτικά χρυσά κοσμήματα και φυσικό μακιγιάζ που ανέδειξε τη χαρακτηριστική της επιδερμίδα.

Ο Κιθ Έρμπαν και ο χωρισμός

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με δημοσιεύματα στα διεθνή μέσα, ο Κιθ Έρμπαν φέρεται να περνά μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο μετά το τέλος του γάμου τους. Πηγές αναφέρουν ότι ο 58χρονος μουσικός νιώθει απομονωμένος και αναλογίζεται αν ο χωρισμός ήταν ένα μεγάλο λάθος.

«Έχει χάσει όχι μόνο τη σύζυγό του, αλλά και την καλύτερή του φίλη», ανέφερε πηγή στο περιοδικό «Woman’s Day», προσθέτοντας πως τα οικονομικά βάρη και οι επαγγελματικές υποχρεώσεις τον πιέζουν έντονα.

Ο καλλιτέχνης βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο της δημοσιότητας μετά από ιδιωτική εμφάνισή του σε εκδήλωση στο Mar-a-Lago, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις και συζητήσεις. Παράλληλα, η Νικόλ Κίντμαν, σύμφωνα με πηγή του «People», είχε προετοιμαστεί ψυχολογικά για τη στιγμή που ο χωρισμός θα γινόταν δημόσιος, εστιάζοντας πλέον στο μέλλον και στην ανατροφή των παιδιών της.

Ο χωρισμός του ζευγαριού επιβεβαιώθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου, με την ηθοποιό να καταθέτει αίτηση διαζυγίου επικαλούμενη αγεφύρωτες διαφορές. Όπως αναφέρουν πηγές, η ρήξη ήταν αποτέλεσμα μιας μακράς περιόδου απομάκρυνσης λόγω απαιτητικών επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.