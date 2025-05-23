Η κοκκινομάλλα Nicole Kidman: Η νέα της «μεταμόρφωση» και το παιχνίδι με τις περούκες (φωτό)

Η Νικόλ Κίντμαν (Nicole Kidman) έμοιαζε, σχεδόν, αγνώριστη καθώς πόζαρε με δύο διαφορετικές περούκες για την τελευταία της συνέντευξη στο «Allure» που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη, 22 Μαΐου 2025.

Η 57χρονη ηθοποιός εμφανίστηκε ως κοκκινομάλλα για τις ανάγκες της φωτογράφισης, κάτι που εντυπωσίασε τους θαυμαστές της. Τον τελευταίο καιρό η Κίντμαν πειραματίζεται με τα μαλλιά της, αλλά αυτό το έκανε πάντα για τις ανάγκες των ρόλων της. Οι σταρ του Χόλιγουντ συχνά φορούν περούκες και extensions μαλλιών για να αποκτήσουν μια πιο νεανική εμφάνιση.

Πριν από λίγες ημέρες, η ηθοποιός είχε ένα μικρό ατύχημα με την περούκα-τρέσες, ενώ έκανε μια εμφάνιση στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών. Η πρωταγωνίστρια του «Moulin Rouge!» φόρεσε περούκα για να προσθέσει όγκο στα ξανθά μακριά μαλλιά της και να αποκτήσει μια πιο νεανική εμφάνιση. Ωστόσο, σε φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν σε πολλά διεθνή μέσα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται ότι οι τρέσες μαλλιών δεν τοποθετήθηκαν σωστά, με αποτέλεσμα η ηθοποιός να εκτεθεί.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στην εκπομπή «Sunrise» του Channel Seven, η Nicole μίλησε ανοιχτά για την επιλογή της περούκας. «Όπως ξέρετε, μου αρέσει να αλλάζω τα μαλλιά μου», είπε η πρωταγωνίστρια του «Big Little Lies», πριν αναφερθεί στο κοντό pixie κούρεμα που επέλεξε για την εμφάνισή της στο Met Gala, στη Νέα Υόρκη.

Ενώ ορισμένοι θαυμαστές πίστεψαν -αρχικά- ότι η σταρ κουρεύτηκε, σύντομα αποκαλύφθηκε ότι επρόκειτο για περούκα. «Για το Met Gala, όλοι αναρωτιόντουσαν αν είχα κόψει τα μαλλιά μου. Αλλά όχι, δεν το έκανα», αποκάλυψε η ίδια στη συνέντευξή της στο μέσο.

Στη νέα της συνέντευξη στο «Allure» για το τεύχος Μαΐου 2025, η Kidman προβληματίστηκε σχετικά με τη γήρανση. «Πάντα ήμουν ένας διορατικός άνθρωπος, που έβλεπα στο μέλλον, αλλά είναι να δύσκολο να συμβιβαστείς με την ιδέα ότι δεν έχεις κανέναν έλεγχο σε κάποια πράγματα που συμβαίνον.

Πιθανώς αυτό έχει να κάνει με το ότι χάνεις ανθρώπους πολύ, πολύ ξαφνικά. Έχω περισσότερο χρόνο πίσω μου παρά μπροστά μου. Αυτή η αλλαγή γίνεται ένα μεγάλο πράγμα... Πάντα σκέφτεσαι: ‘’Τι είναι όλα αυτά;’’ Τα υπαρξιακά ερωτήματα. Ποιοι είμαστε; Γιατί είμαστε εδώ;», ανέφερε με νόημα η ηθοποιός.

Η βραβευμένη με Όσκαρ Κίντμαν ετοιμάζεται να γιορτάσει τα 58α γενέθλιά της τον επόμενο μήνα, στις 20 Ιουνίου. Η Nicole συζήτησε επίσης για την αντιμετώπιση της θλίψης μετά τον θάνατο της μητέρας της πέρυσι τον Σεπτέμβριο. «Η απώλεια της μητέρας μου άλλαξε κάθε κομμάτι μου», παραδέχτηκε η ηθοποιός, αποκαλύπτοντας ότι μιλούσαν μεταξύ τους πολλές φορές την εβδομάδα. Σε αυτό το σημείο τόνισε ότι είναι κάτι που δεν έχει ξεπεράσει και ότι βρίσκεται ακόμα «στο ταξίδι της θλίψης».

