Καταστροφή: Έκλεψαν 1 από τα 27 φορέματα που φόρεσε η «Μεγαλειοτάτη» -και με τη βούλα- κυρία Μπέζος

Ένα από τα 27 φορέματα της… «Μεγαλειοτάτης» Λόρεν Σάντσεζ «έκανε φτερά» μετά τον γάμο της με τον Τζεφ Μπέζος, ο οποίος κόστισε 20 εκατομμύρια δολάρια. Το φόρεμα… «αγνοείται», σύμφωνα με δημοσιεύματα στον ιταλικό Τύπο. Ποιο φόρεμα από τα 27 που φόρεσε η Λόρεν Σάντσεζ δεν γνωρίζουμε, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι η συγκεκριμένη τουαλέτα θα είναι από γνωστό οίκο μόδας και «αλμυρό» στην τσέπη.

Lauren Sanchez's wedding dress is 'STOLEN by elegantly dressed party crasher' https://t.co/TWB9N9d9Zr pic.twitter.com/a4GeNBMjar July 3, 2025

Σίγουρα πάντως, δεν πρόκειται για το νυφικό της, ένα «ονειρικό, κεντημένο στο χέρι, vintage-inspired φόρεμα», όπως έγραψαν τα διεθνή μέσα, από τον ιταλικό οίκο Dolce & Gabbana. Η 55χρονη Λόρεν Σάνστεζ επέλεξε να μην πειραματιστεί με μοντέρνες γραμμές, αλλά να στραφεί σε ένα «look» που απέπνεε ρομαντισμό, νοσταλγία και old-Hollywood αίγλη. Το νυφικό της δεν ήταν απλώς ένα εντυπωσιακό φόρεμα, αλλά ένα φόρεμα με ιστορία, αφού εμπνεύστηκε από το ενδυματολογικό ύφος της Σοφία Λόρεν στην ταινία «Houseboat» του 1958, όπου παντρεύεται τον Cary Grant. Ήταν μια επιλογή που συνδύαζε τη γοητεία μιας Ιταλίδας σταρ με την κομψότητα του παρελθόντος και το αποτέλεσμα ήταν κάτι παραπάνω από εντυπωσιακό.

Η ίδια είχε μιλήσει στο περιοδικό «Vogue» για τη διαδικασία επιλογής του. Η Λόρεν Σάντσεζ είπε ότι «ένιωσε σαν πριγκίπισσα», αφού δοκίμασε για πρώτη φορά το λαμπερό νυφικό Dolce & Gabbana κατά τη διάρκεια της πρόβας του φορέματός της, η οποία έγινε στο Μιλάνο της Ιταλίας. «Ήταν πιο δυνατό το συναίσθημα από ό,τι νόμιζα», πρόσθεσε για τη στιγμή που το φόρεσε για πρώτη φορά.

Αποκάλυψε, επίσης, ότι ο Τζεφ Μπέζος παρακαλούσε να τη δει με το νυφικό, αλλά όπως είναι η παράδοση για τις περισσότερες νύφες, εξήγησε ότι δεν θα τον άφηνε να το δει μέχρι τη μέρα του γάμου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.