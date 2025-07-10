Ο διάσημος ηθοποιός Χιου Γκραντ (Hugh Grant) έγινε το επίκεντρο προσοχής και σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφού οι κάμερες τον συνέλαβαν να κοιμάται στο περίφημο Royal Box κατά τη διάρκεια του προημιτελικού αγώνα του Wimbledon 2025 μεταξύ του 24 φορές πρωταθλητή του Grand Slam Νόβακ Τζόκοβιτς (Novak Djokovic) και του Ιταλού Φλάβιο Κομπόλι. Ο διάσημος πρωταγωνιστής που συνοδευόταν από την σύζυγό του, Άννα Ε. Έμπερσταϊν, και καθόταν πίσω από τη βασίλισσα Καμίλα φάνηκε να παίρνει έναν μικρό υπνάκο, καθώς ο αγώνας, που εξελισσόταν σε ένα συναρπαστικό τάι-μπρέικ στο πρώτο σετ, βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη.

Η στιγμή δεν πέρασε απαρατήρητη από τον σχολιαστή του ESPN, Κρις Φάουλερ, και τον θρύλο του τένις Τζον ΜακΕνρο. Ο Φάουλερ ρώτησε χαρακτηριστικά: «Είναι μαζί μας;». O ΜακΕνρο απάντησε με χιούμορ: «Φαίνεται ότι χρειάζεται ένα καμπανάκι. Είναι τάι-μπρέικ, πείτε του. Έχει πολύ δρόμο ακόμα». Και οι δύο στη συνέχεια ξέσπασαν σε γέλια.

British icon Hugh Grant falls asleep at #Wimbledon as he sits behind Queen Camilla👀😅 pic.twitter.com/SDTLfyZANy — Pop Tales (@Pop_Tales) July 10, 2025

«Ο κόσμος περίμενε στην ουρά από τις 3 το πρωί για να έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει αυτόν τον αγώνα ή ακόμα να τον δει στη μεγάλη οθόνη του γηπέδου» έγραψε ένας χρήστης στο X (πρώην Twitter). «Ο Χιου Γκραντ κοιμήθηκε κατά τη διάρκεια του τάι-μπρέικ. Ειλικρινά, νομίζω ότι είναι αγένεια» συμπλήρωσε.

Ωστόσο, εκτός από τον ηθοποιό στις διάσημες κερκίδες βρέθηκαν πλήθος αστέρων όπως οι Χάνα Γουάντινγκχεμ, Τομ Χόλαντ, Κέιτ Μπλάνσετ, Άντριου Γκάρφιλντ, Σιένα Μίλερ, Όλι Γκριν, Τζόντι Φόστερ και Γκλεν Πάουελ.

