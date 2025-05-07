Η Karol G στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ για τη ζωή της

Η Κολομβιανή τραγουδίστρια και ηθοποιός Karol G παρευρέθηκε στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ της «Tomorrow was Beautiful» πριν από την κυκλοφορία του αύριο, στο Netflix.

Η προβολή πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στο ξενοδοχείο Whitby στη Νέα Υόρκη.

Η ταινία, την οποία σκηνοθέτησε η Κριστίνα Κοσνταντίνι δίνει στους θαυμαστές της βραβευμένης με Grammy τραγουδίστριας εικόνες από τη ζωή της πίσω από τη σκηνή κατά τη διάρκεια της περιοδείας της

Παρουσιάζει την ιστορία της, το πώς ξεκίνησε από τη Μεδεγίν με όνειρα να γίνει τραγουδίστρια και εξελίχθηκε σε διεθνή σούπερ σταρ και ρίχνει φως στην προσωπική της ζωή.

Η τραγουδίστρια, πρόσφατα ανακηρύχθηκε Γυναίκα της Χρονιάς 2024 από το περιοδικό Billboard και συνεργάστηκε επίσης με τον Ιταλό τενόρο, Αντρέα Μποτσέλι, συνεργασία που χαρακτήρισε «τεράστια τιμή».

Η Karol G μίλησε για ορισμένες προκλήσεις που ξεπέρασε τονίζοντας ότι έμαθε να αγαπά τον εαυτό της μετά από απογη. «Όλοι μπορούσαν να δουν ότι ήμουν στην κορυφή της καριέρας μου, αλλά μέσα μου ένιωθα ότι έχανα αυτό που πραγματικά ήμουν» είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

