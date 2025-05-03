Χθες, σε μια συναισθηματικά φορτισμένη συνέντευξη στο BBC, ο πρίγκιπας Χάρι δήλωσε ότι θέλει επανένωση με την υπόλοιπη βασιλική οικογένεια και ότι είναι «συντετριμμένος» που έχασε τη νομική υπόθεση σχετικά με την ασφάλειά του στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Όπως είπε, «υπήρξαν τόσες πολλές διαφωνίες μεταξύ εμού και ορισμένων μελών της οικογένειάς μου» (Ουίλιαμ και Κέιτ, ονόματα δε λέμε) αλλά τώρα «τα έχει συγχωρέσει όλα».

Πρόσθεσε μάλιστα ότι ο βασιλιάς «δεν θα μου μιλάει εξαιτίας αυτού του θέματος ασφαλείας», αλλά δεν θέλει να τσακώνεται και να πολεμά άλλο γιατί «δεν ξέρει πόσο καιρό έχει ακόμη ο πατέρας του».

Ωστόσο, πηγή από το περιβάλλον του μονάρχη αποκάλυψε στη εφημερίδα Sun ότι ο βασιλιάς είναι βαθιά απογοητευμένος και θυμωμένος από τις ενέργειες του μικρότερου γιου του, ιδίως όσον αφορά τη διαμάχη για την ασφάλεια και τις συνεχείς δημόσιες επιθέσεις στη βασιλική οικογένεια.

Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, σε ένα πρώτο σχόλιο για τη συνέντευξη του «μαύρου πρόβατου» της οικογένειας, γείωσαν κανονικά τον πρίγκιπα Χάρι

Το παλάτι δεν έκανε καμία αναφορά στις δηλώσεις του σχετικά με τον πατέρα του, τον βασιλιά Κάρολο, ή τη συμφιλίωση της οικογένειας.

Εκπρόσωπος του παλατιού είπε μόνο ότι τα ζητήματα που σχετίζονται με το θέμα της αστυνομικής προστασίας του «έχουν εξεταστεί κατ’ επανάληψη και σχολαστικά από τα δικαστήρια και κάθε φορά καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα».

Στη συνέντευξη ο Χάρι - που στο παρελθόν έλεγε ότι το παλάτι τον «θυσίασε» για να προστατεύσει άλλα μέλη του - δήλωσε ότι η απόφαση για την ασφάλειά του ελήφθη προκειμένου να του ασκηθεί έλεγχος και κατηγόρησε τον πατέρα του ότι δεν έκανε περισσότερα για να την ανατρέψει.

«Αυτό που τον έχει πληγώσει περισσότερο είναι ότι ο Δούκας δεν σεβάστηκε τη θεσμική ουδετερότητα του πατέρα του», ανέφερε ο στενός φίλος του βασιλιά στη Sun, σχολιάζοντας την συνέντευξη του Χάρι.

«Μου το είχαν περιγράψει, άνθρωποι που γνώριζαν τα γεγονότα, ότι αυτό είναι μια παγίδα του παρωχημένου κατεστημένου. Και έτσι μοιάζει», είπε ο πρίγκιπας Χάρι στο BBC. «Υπάρχει πολύς έλεγχος και δυνατότητες στα χέρια του πατέρα μου. Εντέλει... όλο αυτό θα μπορούσε να επιλυθεί μέσω αυτού, όχι απαραιτήτως με την παρέμβασή του, αλλά με το να παραμερίσει, να επιτρέψει στους ειδικούς να κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο», πρόσθεσε με παράπονο.

