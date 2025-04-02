Η απίστευτη ιστορία της Chloe Khan: Έγινε ζάμπλουτη χάρη στην AI και το OnlyFans (video-φωτό)

Η Chloe Khan έχει διανύσει πολύ δρόμο από το δημοτικό συγκρότημα του Wakefield στο οποίο μεγάλωσε με τη μητέρα της. Η 34χρονη σταρ του X Factor έχει περιουσία που ξεπερνάει τα 12 εκατ. λίρες χάρη στην επιτυχημένη καριέρα της στο OnlyFans, ενώ τώρα έχει ως «σύμμαχό» της και την AI (Τεχνητή Νοημοσύνη).

Μάλιστα, η ίδια υποστήριξε πρόσφατα ότι έβγαλε το απίστευτο ποσό των 200.000 λιρών μέσα σε μόλις 24 ώρες χάρη στον κλώνο της AI. Η Chloe πρωτοεμφανίστηκε στο προσκήνιο στο τραγουδιστικό σόου X Factor του ITV το 2010, όπου έφτασε στο bootcamp αλλά έχασε τις ζωντανές εμφανίσεις.

Η Chloe δημιούργησε έναν «κλώνο» του εαυτού της, ώστε να μπορεί να είναι παντού ταυτόχρονα και να προσεγγίζει τους θαυμαστές της σε όλο τον κόσμο. «Όταν της κάνω ερωτήσεις είναι τόσο φρικιαστικό το πώς τις απαντάει. Σαν να είμαι εγώ… Η μαμά μου φρίκαρε τόσο πολύ με τις απαντήσεις, είπε ότι είναι σαν να την παρακολουθεί κάποιος ή σαν να είναι η τεχνητή νοημοσύνη μου μέσα στον εγκέφαλό μου», ανέφερε η ίδια.

Μετά το πέρασμά της από το X Factor, η Chloe επέστρεψε στο ριάλιτι το 2016, στο «Celebrity Big Brother», όπου είχε ένα σύντομο ειδύλλιο με τον Stephen Bear. Εμφανίστηκε επίσης στο «Just Tattoo of Us» του MTV μαζί με τον τότε φίλο της Ashley Cain και αργότερα τα αποκάλυψε όλα στο «Celebrity Sex Pod».

Στη συνέχεια, κατέκτησε τον κόσμο του μόντελινγκ, κάνοντας φωτογραφήσεις για το Playboy το 2014, πριν κάνει μια περιουσία με την πλατφόρμα περιεχομένου για ενήλικες, OnlyFans. Τώρα είναι επιχειρηματίας με τεράστια περιουσία, την οποία πολύ θα ζήλευαν.

Πίσω στο 2016, η Chloe αποκάλυψε ότι μεγάλωσε σε συνθήκες φτώχειας ως παιδί στο Wakefield του West Yorkshire. Έζησε με τη μητέρα της σε μια συνοικία του δήμου πριν περάσει από οντισιόν για το X Factor και γίνει μοντέλο. Η μητέρα της είχε πτυχίο νομικής, αλλά τα οικογενειακά προβλήματα σήμαιναν ότι τα χρήματα ήταν λιγοστά. «Δεν είχαμε την καλύτερη ζωή», έχει αποκαλύψει η ίδια σε ένα βίντεο στο YouTube.

«Είχαμε φασόλια με τοστ για χριστουγεννιάτικο δείπνο, αλλά αυτό συνέβαινε επειδή η μητέρα μου όδευε τα πάντα σε δώρα. Έπρεπε απλώς να φτιάξω μια ζωή για τον εαυτό μου, γιατί ήξερα ότι η ζωή που είχα στο Wakefield δεν ήταν καθόλου ζωή. Δεν ήθελα η οικογένειά μου να ζει πια έτσι», πρόσθεσε.



Πηγή: skai.gr

