Ποιο είναι το πιο όμορφο γυναικείο όνομα - Ηχεί σαν τραγούδι και είναι ελληνικό

Με τη γέννηση ή ακόμα και πολύ νωρίτερα, οι γονείς επιλέγουν το όνομα στο παιδί τους. Άλλοτε για συγγενικούς λόγους και άλλοτε για συναισθηματικούς.

Φυσικά και όλα τα ονόματα είναι ωραία. Άλλωστε όμορφα τα κάνουν οι άνθρωποι.

Ωστόσο, η επιστήμη έχει καταλήξει στο ομορφότερο γυναικείο όνομα που παρεμπιπτόντως είναι ελληνικό.

Ο γλωσσολόγος και ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ, Δρ. Bodo Winterde πραγματοποίησε έρευνα με τη συμμετοχή αρκετών ατόμων που άκουσαν την προφορά 100 ονομάτων.

Οι αντιδράσεις τους αναλύθηκαν προκειμένου να καθοριστεί ποιο όνομα θεωρείται το πιο όμορφο. Ποιο ξεχώρισε; Η απάντηση είναι πολύ πιο απλή από όσο φανταζόμαστε. Δεν πρόκειται για σπάνιο ή αρχαιοελληνικό. Αντίθετα, είναι ένα απλό όνομα, που ηχεί όμως σαν τραγούδι.

Το όνομα που ξεχώρισε περισσότερο είναι το «Σοφία», λόγω του μελωδικού ήχου του και της μουσικότητάς του σε διάφορες γλώσσες.

Ωστόσο, οι «Σοφίες» δε φέρουν ένα όνομα μόνο εύηχο, αλλά και με πλούσια ιστορία και περιεχόμενο. Διαχρονικά και σε σχέση με την εμφάνιση του συγκεκριμένου ονόματος, χρησιμοποιήθηκε από τους πρώτους αιώνες στις ανατολικές επαρχίες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και στη συνέχεια έγινε κοινό στις ελληνόφωνες χώρες. Αργότερα εξαπλώθηκε και στις σλαβικές περιοχές και τελικά εμφανίστηκε και στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης τον 16ο αιώνα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.