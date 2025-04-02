Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο έκανε το ντεμπούτο του με μια εντυπωσιακή αλλαγή στην εμφάνισή του, καθώς παρευρέθηκε στο CinemaCon 2025, στο Λας Βέγκας.

Ο 50χρονος ηθοποιός, του οποίου η 26χρονη φίλη του, Vittoria Ceretti, έχει τα μισά του χρόνια, φάνηκε να έχει βάψει τα μαλλιά του καθώς περπατούσε στο κόκκινο χαλί. Ο DiCaprio, ωστόσο, φαίνεται να έχει κάνει και κάποια μπότοξ, αφού πολλά διεθνή μέσα αναφέρουν ότι ο ηθοποιός περνάει κρίση μέσης ηλικίας.

Leonardo DiCaprio - Πριν το μπότοξ

Ο Leonardo DiCaprio εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί μαζί με τις συμπρωταγωνίστριες του «One Battle After Another», Teyana Taylor και Regina Hall.

#OneBattleAfterAnother stars Teyana Taylor, Leonardo DiCaprio and Regina Hall pose together backstage at #CinemaCon https://t.co/gN58sbRq85 pic.twitter.com/qlZQ8WsEgM — The Hollywood Reporter (@THR) April 2, 2025

Ένα εντυπωσιακό τρέιλερ για την ταινία «One Battle After Another» έκανε το ντεμπούτο του στα τέλη Μαρτίου, με τον Λεονάρντο να το χρησιμοποιεί για να εγκαινιάσει το κανάλι του στο YouTube.

Leonardo DiCaprio - Μετά το μπότοξ

H ταινία σηματοδοτεί την πρώτη συνεργασία του ηθοποιού με τον σκηνοθέτη Πολ Τόμας Άντερσον, ενώ είναι ο πρώτος πρωταγωνιστικός του ρόλος, μετά το «Killers of the Flower Moon» του 2023, το ιστορικό δράμα του Μάρτιν Σκορσέζε που ήταν υποψήφιο για 10 Όσκαρ.

Είναι εμπνευσμένη από το μεταμοντέρνο μυθιστόρημα «Vineland» του Τόμας Πίντσον που κυκλοφόρησε το 1990. Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη: «Όταν ο μοχθηρός εχθρός τους επανεμφανίζεται μετά από 16 χρόνια, μια ομάδα πρώην επαναστατών επανενώνεται για να σώσει την κόρη ενός από τους δικούς τους».

