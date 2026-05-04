Η 53χρονη Κάμερον Ντίαζ καλωσορίζει το τρίτο της παιδί - «Ευγνώμονες και ευτυχισμένοι»

Η Κάμερον Ντίαζ και ο σύζυγός της, Μπέντζι Μάντεν (Benji Madden), ζουν στιγμές απόλυτης ευτυχίας, καθώς καλωσόρισαν το τρίτο τους παιδί.

Την είδηση ανακοίνωσε ο Μπέντζι Μάντεν μέσω Instagram, γράφοντας πως ο ίδιος και η Κάμερον Ντίαζ είναι «χαρούμενοι, ενθουσιασμένοι και ευλογημένοι» για τη γέννηση του γιου τους, ο οποίος πήρε το όνομα «Nautas Madden».

«Αγαπάμε τη ζωή με την οικογένειά μας – τα παιδιά μας είναι υγιή και χαρούμενα και είμαστε ευγνώμονες», ανέφερε χαρακτηριστικά. Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε το 2015, έχει ήδη αποκτήσει δύο παιδιά μέσω παρένθετης μητέρας.

Όπως και στις προηγούμενες γεννήσεις, έτσι και τώρα, το ζευγάρι επέλεξε να μην δημοσιεύσει φωτογραφίες του νεογέννητου, δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια και την ιδιωτικότητα της οικογένειας. Μάλιστα, ο Μπέντζι Μάντεν «ανέβασε» μια συμβολική εικόνα με πλοίο, εξηγώντας τη σημασία του ονόματος, που παραπέμπει σε «ναύτη» και «ταξιδευτή», ενώ η Κάμερον Ντίαζ σχολίασε με καρδιές και αστέρια.

Η ηθοποιός έχει μιλήσει ανοιχτά για τη μητρότητα, τονίζοντας σε συνέντευξή της στο περιοδικό OK! πως αποτελεί το πιο σημαντικό κομμάτι της ζωής της. «Λατρεύω να είμαι μητέρα. Είναι το καλύτερο κομμάτι της ζωής μου», είχε δηλώσει, προσθέτοντας με χιούμορ πως πλέον νιώθει ότι πρέπει να ζήσει… μέχρι τα 107.

Παράλληλα, η Κάμερον Ντίαζ έχει επιστρέψει στην υποκριτική μετά από μακρά αποχή, συμμετέχοντας σε νέες κινηματογραφικές παραγωγές. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η συνεργασία της με τον Κιάνου Ριβς στην ταινία «Outcome», αλλά και το «The Sham» με τον Στίβεν Μέρτσαντ. Επιπλέον, αναμένεται να επιστρέψει στον εμβληματικό ρόλο της Πριγκίπισσας Φιόνα σε νέα ταινία «Shrek» το 2027.

Πηγή: skai.gr

