Η Μπέλα Χαντίντ «καρφώνει» το Met Gala: Το «like» που συζητιέται…

Η Μπέλα Χαντίντ φαίνεται να παίρνει σαφή θέση απέναντι στο φετινό Met Gala, προκαλώντας νέο κύμα συζητήσεων στα social media. Το supermodel, που έχει περπατήσει πολλές φορές στο κόκκινο χαλί της λαμπερής διοργάνωσης, έκανε «like» σε ανάρτηση που ασκεί κριτική στους διάσημους, οι οποίοι σκοπεύουν να παρευρεθούν, παρά τη συμμετοχή του Τζεφ Μπέζος ως βασικού προσώπου πίσω από την εκδήλωση.

Η κίνηση αυτή ερμηνεύτηκε από πολλούς ως ένδειξη αποστασιοποίησης της Χαντίντ από τη λαμπερή εκδήλωση, με αρκετούς να θεωρούν πιθανό να μην εμφανιστεί φέτος. Το ζήτημα έχει προκαλέσει ευρύτερες αντιδράσεις, καθώς συνδέεται με τη δραστηριότητα της Amazon και τις συνεργασίες της με κρατικές υπηρεσίες των ΗΠΑ, κάτι που έχει πυροδοτήσει έντονη δημόσια συζήτηση.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και άλλες προσωπικότητες του Χόλιγουντ, όπως η Ζεντάγια, που επέλεξε να απέχει, αλλά και η Μέριλ Στριπ, η οποία φέρεται να αποσύρθηκε από τη διοργάνωση.

Το φετινό Met Gala, που παραδοσιακά αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα fashion events παγκοσμίως, φαίνεται να βρίσκεται αντιμέτωπο με έντονες αντιδράσεις τόσο από το κοινό όσο και από ανθρώπους της βιομηχανίας. Παράλληλα, η εμπλοκή του Μπέζος και της συζύγου του, Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος, ως βασικών χορηγών έχει εντείνει την κριτική, με ορισμένους να κάνουν λόγο για σύγκρουση αξιών.

Την ίδια ώρα, στο εσωτερικό της βιομηχανίας της μόδας φαίνεται να υπάρχει έντονος προβληματισμός, με διαφωνίες να καταγράφονται σχετικά με την κατεύθυνση που έχει πάρει η διοργάνωση.

Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που το ζεύγος Μπέζος προκαλεί αντιδράσεις. Ο πολυτελής γάμος τους στη Βενετία το 2025 είχε δεχτεί έντονη κριτική, ενώ και η διαστημική εταιρεία τους, Blue Origin, είχε χαρακτηριστεί «υπερβολική» μετά από αποστολή με αποκλειστικά γυναικείο πλήρωμα.

Bella Hadid joins Met Gala anti-Bezos backlash as she likes a post criticising stars for attending after Zendaya snubbed the event and Meryl Streep pulled out as co-chair https://t.co/9YwtXpLOIZ — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) May 4, 2026

Πηγή: skai.gr

