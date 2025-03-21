H Εύα Λονγκόρια πρόσφατα έμαθε ότι συνδέεται με συγγενικούς δεσμούς με τη θρυλική Μέριλ Στριπ. Η αποκάλυψη έγινε μέσω της διάσημης εκπομπής του δρ. Henry Louis Gates, «Faces of America» στη διάρκεια της οποίας η Λονγκόρια έμαθε ότι οι δύο σταρ του Χόλιγουντ είναι μακρινές ξαδέρφες.

«Διασταυρώνει τα DNA για να δει αν έχουμε κάποιον συγγενή τα τελευταία 100 χρόνια», εξήγησε η ηθοποιός κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στις 19 Μαρτίου στην εκπομπή «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon».

Η είδηση προκάλεσε ενθουσιασμό στη Λονγκόρια, η οποία όμως δίστασε να αποκαλύψει τη συγγένειά της στη Στριπ, όταν βρέθηκαν σε μια απονομή βραβείων, λίγο καιρό μετά.

«Ήμουν, ας πούμε, στις Χρυσές Σφαίρες ή δεν ξέρω —κάπου στα παρασκήνια— και ο φίλος μου, μου είπε: 'Εκεί είναι η Μέριλ, πήγαινε να της πεις ότι είστε συγγενείς'», θυμήθηκε η Λονγκόρια.

«Του είπα, 'Δεν πρόκειται να πάω. Δεν θα βγάλει κανένα νόημα. Δεν ξέρω και αν είδε εκείνο το σημείο της εκπομπής'. Και τότε άκουσα 'Ξαδέρφη! Ξαδέρφη!' Τόσο υπέροχη είναι η Μέριλ Στριπ. Είναι σαν... 'Ξαδέρφη!'», συνέχισε η διάσημη ηθοποιός.

Στο τέλος, οι δύο πρωταγωνίστριες γέλασαν με την κοινή τους καταγωγή. «Είπα, 'Προφανώς εσύ πήρες το ταλέντο στην οικογένεια'», ανέφερε η Λονγκόρια με την Στριπ να της απαντά: «Και εσύ προφανώς την ομορφιά».

Εκτός από την αποκάλυψη των οικογενειακών τους δεσμών, βρέθηκαν να συνεργάζονται στην ίδια τηλεοπτική σειρά, αναφέρει το Ε! news. Η Λονγκόρια, προστέθηκε στο καστ της τέταρτης σεζόν της επιτυχημένης σειράς του Hulu, «Only Murders in the Building», στην οποία η Στριπ υποδύθηκε τη «Loretta Durkin».

