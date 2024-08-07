Λογαριασμός
Heidi Klum: Φόρεσε ένα μικροσκοπικό μπικίνι και όλοι τρελάθηκαν… - Η αλυσίδα στη μέση κάνει τη διαφορά… (video)

Η 51χρονη Heidi Klum γνωρίζει καλά πώς να ξεσηκώνει τους θαυμαστές-followers της

Heidi Klum

Η Heidi Klum άφησε ελάχιστα στη φαντασία -δεν μας προκαλεί έκπληξη- και φόρεσε το μικροσκοπικό της μπικίνι, ενώ απολάμβανε μια τροπική απόδραση με τον σύζυγό της, Tom Kaulitz.

Αφού γιόρτασαν την επέτειό τους το περασμένο Σαββατοκύριακο, δημοσιεύοντας μια σειρά από φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η 51χρονη Heidi Klum γνωρίζει καλά πώς να ξεσηκώνει τους θαυμαστές-followers της. 

Heidi Klum

Heidi Klum

Σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, η μητέρα τεσσάρων παιδιών κινηματογραφούσε τον εαυτό της να ποζάρει σέξι και να παίζει με τα μαλλιά της. Και το κάνει ωραία… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Heidi Klum (@heidiklum)

Καθώς ετοιμαζόταν να βγει στην παραλία, η σεξοβόμβα αστειεύτηκε ότι δεν ήταν σίγουρη για το πώς «οι γραμμές μαυρίσματος» θα φαίνονταν αργότερα, δείχνοντας ακόμη περισσότερα στο φιλοθεάμον κοινό…

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Heidi Klum (@heidiklum)

Πηγή: skai.gr

TAGS: Heidi Klum
