Η Heidi Klum άφησε ελάχιστα στη φαντασία -δεν μας προκαλεί έκπληξη- και φόρεσε το μικροσκοπικό της μπικίνι, ενώ απολάμβανε μια τροπική απόδραση με τον σύζυγό της, Tom Kaulitz.

Αφού γιόρτασαν την επέτειό τους το περασμένο Σαββατοκύριακο, δημοσιεύοντας μια σειρά από φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η 51χρονη Heidi Klum γνωρίζει καλά πώς να ξεσηκώνει τους θαυμαστές-followers της.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, η μητέρα τεσσάρων παιδιών κινηματογραφούσε τον εαυτό της να ποζάρει σέξι και να παίζει με τα μαλλιά της. Και το κάνει ωραία…

Καθώς ετοιμαζόταν να βγει στην παραλία, η σεξοβόμβα αστειεύτηκε ότι δεν ήταν σίγουρη για το πώς «οι γραμμές μαυρίσματος» θα φαίνονταν αργότερα, δείχνοντας ακόμη περισσότερα στο φιλοθεάμον κοινό…

Πηγή: skai.gr

