Διαβάστε από τον Κώστα Λεφάκη πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες για καθένα από τα 12 ζώδια.

Κριός

Το κλείσιμο του Φεβρουαρίου γίνεται επεισοδιακά, καθώς ο κυβερνήτης σας Άρης, από τη θέση του στον Καρκίνο γυρίζει σε ορθόδρομη πορεία. Θέματα οικογενειακά και επαγγελματικά θα συνεχίσουν να σας απασχολούν. Η Νέα Σελήνη στο τέλος του μήνα σας βοηθά να κάνετε μια σειρά καινούριων προσπαθειών για την τακτοποίηση εκκρεμοτήτων, οι οποίες σχετίζονται με οικονομικά, πρακτικά και οικογενειακά ζητήματα. Στο μεταξύ, η Αφροδίτη, έχει εγκατασταθεί για καλά στο ζώδιό σας και σας βοηθά συχνά τόσο στις ερωτικές, όσο και στις κοινωνικές σας επιδιώξεις.

Ταύρος

Μεταβατική προβλέπεται η τελευταία εβδομάδα του Φεβρουαρίου και το ξεκίνημα του Μάρτη. Παρασυρόμενοι για λίγο από τον εορτασμό των Απόκρεω θα βγείτε από το πρόγραμμά σας και προφανώς θα αμελήσετε και μερικές σας υποχρεώσεις. Αφηρημένοι από την ενασχόληση με τα ερωτικά σας θα αθετήσετε κάποιες ευθύνες επαγγελματικού ή κοινωνικού χαρακτήρα που έχετε αναλάβει. Ευνοείστε σε μετακινήσεις και ψυχαγωγικά ταξίδια. Προσέξτε τη διαχείριση των οικονομικών σας.

Δίδυμοι

Για σας τους Διδύμους η Νέα Σελήνη του Φεβρουαρίου σημαίνει ένα νέο ξεκίνημα επαγγελματικών υποθέσεων που είχαν λιμνάσει για λίγο, αλλά και κοινωνικών ή άλλων επιδιώξεων που είχαν παραμεληθεί. Η στενή προσέγγιση του Ερμή με Κρόνο και Ποσειδώνα στην αλλαγή του μήνα, θα τονίσει την επιδεξιότητα αλλά και τον ορθολογισμό σας, προκειμένου να διεκπεραιώσετε καθήκοντα και άλλες υποθέσεις. Μέσα σε όλα θα καταφέρετε να συμμετέχετε και στις διασκεδαστικές ώρες του τέλους των Απόκρεω.

Καρκίνος

Η επιστροφή του Άρη σε ορθόδρομη πορεία στο ζώδιό σας θα διαταράξει για λίγο την καθημερινότητά σας, όπως και κάποια σειρά προγραμμάτων που είχατε οργανώσει από καιρό. Ο Ήλιος και ο Ερμής στους Ιχθύες τονίζουν την επιρροή του Κρόνου και του Ποσειδώνα σε μετακινήσεις, αγοραπωλησίες, νομικές υποθέσεις και σπουδαστικές επιδόσεις. Πάνω από όλα όμως, ένα οικογενειακό, ή προσωπικό ζήτημα θα σας απασχολήσει εκ νέου. Πρέπει να κινηθείτε οργανωμένα και με πειθαρχία, διότι ετερόκλητες υποθέσεις θα σας απασχολήσουν την ίδια στιγμή και η προσοχή σας, συχνά, θα διασπάται.

Λέων

Για σας τους Λέοντες με το τέλος του Φεβρουαρίου κάνετε έναν ικανοποιητικό απολογισμό στον τομέα των επαγγελματικών και των ερωτικών σχέσεων. Η Νέα Σελήνη στο τέλος του μήνα πυροδοτεί ένα κύκλο καινούριων γεγονότων που αφορούν οικονομικά ζητήματα , αρκετά δύσκολα και πρακτικές εφαρμογές σε νευραλγικούς τομείς της ζωής σας. Οι μέρες δεν θα είναι ήρεμες, αλλά συχνά, ενδιαφέρουσες. Οι συμπτώσεις και οι συναντήσεις θα σας εμπνεύσουν, αλλά και θα σας επηρεάσουν σε αποφάσεις που θα πάρετε.

Παρθένος

Η ένταση επιστρέφει στη ζωή σας, με επίκεντρο τον τομέα των σχέσεων. Η στενή προσέγγιση Ερμή με Κρόνο και Ποσειδώνα στους Ιχθύες σας αφυπνίζει καθώς αποκαλύπτει κινδύνους και παρασκήνια που υπήρχαν στον τομέα των σχέσεων και δεν είχατε αντιληφθεί. Η θετική επιρροή της Αφροδίτης δεν καταφέρνει να καλύψει τις δυσκολίες, ή τις αντιπαραθέσεις που θα ζήσετε. Κινηθείτε διακριτικά και προτιμήστε τον συμβιβασμό από την ρήξη, όσο δίκαιο και αν έχετε για ατασθαλίες, ασυνέπειες, ακόμα και προδοσίες από την πλευρά των άλλων.

Ζυγός

Τα γεγονότα που θα μεσολαβήσουν τις επόμενες μέρες θα επηρεάσουν ποικιλοτρόπως τον συναισθηματικό σας κόσμο. Η αναστροφή του Άρη σε ορθόδρομη πορεία θα σας επιστρατεύσει στον επαγγελματικό τομέα και θα σας υποχρεώσει να τηρήσετε μια νέα σχέση απέναντι σε χρόνια προβλήματα, προκειμένου να λυθούν γρηγορότερα. Αποφύγετε να εμπλακείτε σε παρεξηγήσεις, σε παρατυπίες, μην λέτε τη γνώμη σας όταν ξέρετε ότι κάποιοι θίγονται και μην αφήνετε την παρόρμησή σας να σας εκθέτει τη στιγμή που μπορείτε να λειτουργήσετε πιο διακριτικά.

Σκορπιός

Το τέλος του Φεβρουαρίου και η αρχή του Μάρτη είναι ένα έντονο από γεγονότα διάστημα. Το γενικότερο κλίμα που θα επικρατήσει θα επηρεάσει πολύ τη διάθεση αλλά κυρίως αποφάσεις και πρωτοβουλίες που θα πάρετε. Προσέξτε τη στάση που θα κρατήσετε και τα λόγια που θα πείτε διότι τυχόν παρατυπίες ή λάθη θα έχουν μακρόχρονες συνέπειες. Προτιμήστε τη σιωπή και την περίσκεψη από την φλυαρία ή και τον λεκτικό πόλεμο. Ερωτικά θα καλυφθείτε σε αρκετό βαθμό.

Τοξότης

Το πέρασμα του Ήλιου στο ζώδιό σας ενεργοποιεί φυσικές και συναισθηματικές σας δυνάμεις. Η καθημερινότητα αποκτά άλλη διάσταση, η γοητεία των άλλων γίνεται πιο άμεση και, ξαφνικά, αφυπνίζετε ταλέντα, καλές προθέσεις και έξυπνες ιδέες. Θα κινηθείτε πολύ και δυναμικά τις επόμενες μέρες και ενώ δεν θα λείψουν τα οικογενειακά θέματα που σας απασχολούν από χρόνια, θα μπορέσετε να δραπετεύσετε από τις υποχρεώσεις σας αρκετές φορές και να απολαύσετε τον εορταστικό χαρακτήρα αυτής της περιόδου.

Αιγόκερως

Το καλό αυτών των ημερών είναι ότι μπαίνουν σε μια καλύτερη πορεία οι σχέσεις σας με τους άλλους, υποχωρούν οι καθυστερήσεις και οι διαφωνίες. Ο Ερμής στους Ιχθύες εξυπηρετεί μετακινήσεις και επικοινωνιακές επιδιώξεις. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να μην παρασυρθείτε από τις φαντασιώσεις ή τα ψέματα κάποιων επιτήδειων του περιβάλλοντός σας. Μπορείτε επίσης να ανταποκριθείτε σε προσκλήσεις και προτάσεις που θα σας κάνουν. Η Αφροδίτη στον Κριό βοηθά αρκετά και τον ερωτικό τομέα.

Υδροχόος

Καθώς οι μέρες κυλούν και ο μήνας αλλάζει οι συναισθηματικές αναμοχλεύσεις πληθαίνουν και παράλληλα μεγαλώνουν. Προσέξτε τη στάση που θα κρατήσετε απέναντι σε πάγιες καταστάσεις, αλλά κυρίως τις πρωτοβουλίες που θα πάρετε , είτε παρακινηθείτε από τον ενθουσιασμό, είτε από τον θυμό. Αποφύγετε να γίνετε θύμα συναισθηματικής, ή οικονομικής εκμετάλλευσης καθώς οι πιθανότητες είναι μεγάλες. Σκεφτείτε καλά πριν αποφασίσετε που θα πάτε και που θα διασκεδάσετε αυτές τις μέρες.

Ιχθύς

Παρατηρείται ένας πλανητικός συνωστισμός στο ζώδιό σας αυτήν την περίοδο. Ο Ήλιος και ο Ερμής ήρθαν για να συναντήσουν τον Κρόνο και Ποσειδώνα στο ζώδιό σας. Αυτό θα αλλάξει αιφνίδια το κλίμα της καθημερινότητας, οι συμπτώσεις θα παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο και η διάθεσή σας θα μεταβάλλεται διαρκώς. Διασκεδάστε το τέλος των Απόκρεω, αλλά με μέτρο, μην παρασύρεστε σε υπερβολικά έξοδα και οργανώστε προνοητικά μετακινήσεις, ταξίδια και τυχόν εμπορικές συμφωνίες. Τα αισθηματικά σας βρίσκονται σε εξέλιξη.

