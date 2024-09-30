Η Αντζελίνα Τζολί βρέθηκε μαζί με τρία από τα παιδιά της στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας, «Maria», κατά τη διάρκεια του 62ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης.

Η 49χρονη ηθοποιός εμφανίστηκε στο Alice Tully Hall, έχοντας δίπλα της την κόρη της Zahara και τους δύο γιους της, Maddox και Pax. Η Angelina Jolie εντυπωσίασε με ένα κομψό λευκό φόρεμα, το οποίο συνδύασε με μαύρες γόβες με peep-toe.

Η κόρη της φόρεσε, επίσης, ένα μεταξωτό λευκό φόρεμα. Ο Maddox επέλεξε ένα κλασικό μαύρο κοστούμι, ενώ ο Pax γκρι. Από την εκδήλωση έλειπαν τα τρία μικρότερα παιδιά της, η Shiloh και τα δίδυμα Vivienne και Knox, τα οποία μοιράζεται με τον πρώην σύζυγό της Brad Pitt. Να θυμίσουμε ότι το ζευγάρι δεν έχει ξεμπερδέψει ακόμη με το διαζύγιό του μετά τον χωρισμό του το 2016.

Ο 60χρονος Πιτ και η 48χρονη Τζολί έχουν εμπλακεί σε μια μακροχρόνια διαμάχη για το κτήμα Chateau Miraval, το οποίο παράγει ένα βραβευμένο αφρώδες ροζέ. Από τότε που η Αντζελίνα Τζολί κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον Μπραντ Πιτ λόγω των καταγγελιών για σωματική κακοποίηση, το πρώην αγαπημένο ζευγάρι του Χόλιγουντ βρίσκεται σε μια συνεχή δικαστική διένεξη για πληθώρα νομικών ζητημάτων και διαμάχες για την επιμέλεια. Από μια πολυετή διαμάχη για έναν αμπελώνα που αγοράστηκε τα πρώτα χρόνια της σχέσης τους μέχρι την υποτιθέμενη αποξένωση του Πιτ από τα παιδιά του εν μέσω καταγγελιών για κακοποίηση.

Παρόλο που το όνομά της ακούγεται ήδη ως μία από τις σοβαρές υποψηφιότητες για το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου, η Αντζελίνα Τζολί δήλωσε ότι οι μόνοι που την ενδιαφέρουν αυτή τη στιγμή είναι οι θαυμαστές της Κάλλας και οι λάτρεις της όπερας. «Ο μεγαλύτερος φόβος μου θα ήταν να τους απογοητεύσω και να μην υπηρετήσω τη φήμη αυτής της γυναίκας», είχε δηλώσει πρόσφατα η ηθοποιός.

Η ταινία εστιάζει στις τελευταίες μέρες της ζωής της στο Παρίσι με την απόλυτη ντίβα να προσπαθεί να ανακτήσει τη χαμένη της λάμψη και να συνειδητοποιεί ότι οι πάντες (με πρώτο τον Ωνάση - τον οποίο ερμηνεύει ο Τούρκος Χαλούκ Μπιλτζίνερ) την ήθελαν ως τρόπαιο στην εξουσιαστική συλλογή τους, αρνούμενοι να αποδεχτούν την καλλιτεχνική της υπεροχή και την ανεξαρτησία του αγέρωχου χαρακτήρα της. Μέρος των γυρισμάτων της ταινίας πραγματοποιήθηκαν στην Ηλεία, με την ελληνική εταιρεία παραγωγής Heretic.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.