Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Ποζάρει με δερμάτινα εσώρουχα και δεν ήρθε ακόμα το φθινόπωρο... (φωτό)

Όχι, η Έμιλι Ρατακόφσκι (Emily Ratajkowski) δεν είναι ντροπαλή. Το διάσημο μοντέλο αγαπάει το σώμα της, της αρέσει να το αναδεικνύει και οι θαυμαστές της απολαμβάνουν το θέαμα. Αυτή τη φορά η Έμιλι «ανέβασε» φωτογραφίες της στα social media από μια φωτογράφισή της, αφήνοντας άφωνους τους followers της. Σε αυτήν, φορούσε ένα δερμάτινο σουτιέν, εμπνευσμένο από το στιλ dominatrix, το οποίο τόνιζε το πλούσιο μπούστο της.

Πριν από λίγες ημέρες, το μοντέλο δημοσίευσε φωτογραφίες από τις πολυτελείς καλοκαιρινές της διακοπές στην Ιταλία. Σε μία φωτογραφία, η Έμιλι Ρατακόφσκι πόζαρε με στρινγκ μαγιό, προκαλώντας ενθουσιασμό στον ανδρικό πληθυσμό που την… ακολουθεί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Έμιλι Ρατακόφσκι είναι και συγγραφέας. Στο βιβλίο της «The Body» η ίδια είχε γράψει για την άλλη όψη της ομορφιάς και του σεξ απίλ. «Πίστευα για χρόνια ότι το να είσαι sex symbol σε κάνει πιο δυνατό. Δεν μου είχε περάσει ποτέ από το μυαλό ότι οι γυναίκες που κερδίζουν τη δύναμή τους μέσω της ομορφιάς καταλήγουν να χρωστούν στους άνδρες, η επιθυμία των οποίων τους έδωσε αυτή τη δύναμη. Αυτοί είναι οι άνδρες που έχουν τη δύναμη, όχι οι γυναίκες που ο κόσμος κοιτά με θαυμασμό».

Η καριέρα της ως μοντέλο ξεκίνησε το 2005 όταν σε ηλικία 14 ετών υπέγραψε συμβόλαιο με τη Ford Models. Στα 19 της μετακόμισε στο Λος Άντζελες και τότε μπήκε για τα καλά σε έναν κόσμο όπου οι πλούσιοι άντρες ήθελαν απεγνωσμένα να τους δουν με γυναίκες σαν αυτήν. Στην αυτοβιογραφία της αποκαλύπτει ότι την πλήρωσαν 25.000 δολάρια για να εμφανιστεί στο Super Bowl μαζί με τον Μαλαισιανό επιχειρηματία Low Taek Jho.

